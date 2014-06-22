Meclis 1 Temmuz'da tatile girmiyor

TBMM Genel Kurulu'nun yanı sıra komisyonların da yoğun çalıştığı yeni bir haftaya giren Meclis, önemli düzenlemelerin yer aldığı "Torba Kanun Tasarısı" nedeniyle 1 Temmuz'da tatile giremeyecek.

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasıyla ilgili kararıyla tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Genel Kurul'un ilk çalışma günü olan 24 Haziran Salı günü yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Yasadışı dinlemeler ile bilişim ve internet sektörünün sorunlarını araştıran komisyonların raporları bu hafta gündeme gelecek.

Çalışmalarını tamamlayan "Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" ile "Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu"nun raporları, 24 Haziran Salı günü Genel Kurul'da ele alınacak.

Geçen hafta görüşmeleri yarım kalan "Türkiye ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarı"nın yasalaşması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın da ele alınması planlanıyor. Tasarıyla; araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu yerleşkelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde kurulabileceği gibi özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna ait arazilerde de oluşturulabilecek.

Araştırma altyapısında ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak yabancı uyruklu AR-GE personeli iş mevzuatı hükümlerine göre çalıştırılabilecek.

Araştırma altyapıları, gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan muaf olacak.

Araştırma komisyonları göreve devam

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Somalı madenciler, taşeron, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren Torba Yasa Tasarısı'nın görüşmelerine yarın devam edecek. Komisyon, tasarının bitimine kadar her gün çalışacak.

Sağlık, Çalışma, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulmasına ilişkin Yasa Tasarısı'nı bu hafta görüşecek.

Adalet Komisyonu, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı'nı 24 Haziran Salı günü ele alacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı 24 Haziran Salı günü görüşecek.

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren yasa tasarılarını 25 Haziran Çarşamba günü ele alacak. Manisa'nın Soma İlçesinde Meydana Gelen Kaza Başta Olmak Üzere Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da konuyla ilgili dinlemelerini sürdürecek.