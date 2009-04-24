T24 LogoT24 Logo
Spor

Mecidiyeköy'de olağanüstü toplantı!

24 Nisan 2009 19:39


Galatasaray Yönetimi başkan Adnan Polat'ın çağrısı üzerine Mecidiyeköy'deki kulüp binasında bugün olağanüstü toplandı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin gündemindeki ilk sırayı PDFK'nın Arda Turan'a İstanbul B.B maçında güvenlik görevlisine yaptığı davranış nedeniyle verdiği 1 maç men cezası alırken, gerekli itirazların yapılacağı belirtildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Mehmet Helvacı "Ceza neden verildi anlamadık" dedi.

Arda'ya verilen ceza için toplandıklarını belirten Helvacı, "Arda'a bu ceza neden verildi, anlamadık. Bir gerekçesi yoktu. Hazırlıklarımızı yapıp, itiraz edeceğiz ve Tahkim Kurulu'na başvuracağız" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24