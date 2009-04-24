Mecidiyeköy'de olağanüstü toplantı!



Galatasaray Yönetimi başkan Adnan Polat'ın çağrısı üzerine Mecidiyeköy'deki kulüp binasında bugün olağanüstü toplandı.



Sarı-Kırmızılı yönetimin gündemindeki ilk sırayı PDFK'nın Arda Turan'a İstanbul B.B maçında güvenlik görevlisine yaptığı davranış nedeniyle verdiği 1 maç men cezası alırken, gerekli itirazların yapılacağı belirtildi.



Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Mehmet Helvacı "Ceza neden verildi anlamadık" dedi.



Arda'ya verilen ceza için toplandıklarını belirten Helvacı, "Arda'a bu ceza neden verildi, anlamadık. Bir gerekçesi yoktu. Hazırlıklarımızı yapıp, itiraz edeceğiz ve Tahkim Kurulu'na başvuracağız" diye konuştu.

