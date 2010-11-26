-MECİDİYEKÖY'DE BURUK DERBİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günkü derbiye buruk çıkacak. Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda 6. sıradaki Beşiktaş ile 10. sıradaki Galatasaray, yıllar sonra zirvenin uzağında lig derbisi oynayacak. Ezeli rakiplerin ikisi birden yıllar sonra derbi öncesi puan cetvelinde ilk 5 sıranın dışında mücadele edecek. Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbi öncesi oldukça kötü bir sezon geçiren ezeli rakiplerden Galatasaray 17 puanla 10., Beşiktaş ise 21 puanla 6. sırada bulunuyor. -BEŞİKTAŞ DEPLASMAN DERBİLERİNDE KAYIP- Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü 2010'un son derbisinde Mecidiyeköy'de Galatasaray'ı yenmek isteyen Beşiktaş, son yıllarda ezeli rakiplerine karşı deplasman maçlarında galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi rakip sahada 6'şar maçtır mağlup edemedi. Galatasaray karşısında Ali Sami Yen Stadı'nda 18 Aralık 2002 tarihinde 1-0 galip gelen Beşiktaş, daha sonra Mecidiyeköy'de oynadığı 6 lig maçını da yitirdi. Fenerbahçe önünde ise Kadıköy'de 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük tarihi skorla galip gelen ''Kara Kartallar'', daha sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 6 lig maçından 3'ünde berabere kaldı, 3'ünü yitirdi ve 3 puana ulaşamadı. Flaş transferlerle başladığı sezonda sıkıntılı günler geçiren ve derbide galibiyeti hedefleyen Beşiktaş, dev maçta deplasmandaki derbi kabusuna son vermek amacında. -''CİM BOM'' 8 GOL ATIP, 10 GOL YEDİ- 2010'un son derbisi öncesi Galatasaray, bu sezon Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı 6 lig maçından 3'ünü kazandı, 3'ünü yitirdi. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren sarı-kırmızılı ekip, kendi evindeki 6 lig maçında 8 gol atabilirken, kalesinde ise 10 gol gördü. ''Cim Bom''un iç sahadaki en golcü ismi, sakatlığı geçen ve derbide oynama olasılığı beliren Baros. Çek yıldız, Ali Sami Yen Stadı'nda bu sezon takımının ligde attığı toplam 8 golden 5'ine imza koydu. -DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ- Beşiktaş ise bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 6 maçtan 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, 2'sini yitirdi. Rakip sahalardaki maçlarda toplam 8 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 4 gol gördü. bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 7 lig maçında 10 gol yiyen ''Kara Kartallar'', deplasmandaki maçlarda kalesini daha iyi savundu. Beşiktaş'ın deplasman maçlarında en golcü ismi Guti oldu. İspanyol yıldız, hepsi de penaltılardan olmak üzere rakip sahadaki maçlarda 3 kez takımına gol sevinci yaşattı. -DERBİDE SON ÇEYREĞE DİKKAT- 2010'un son derbisinde gözler son 15 dakikada olacak. Derbi öncesinde ligde geride kalan 13 haftada iki takımın 15'er dakikalık dilimler halinde attığı ve yediği gollerin istatistiği ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Bu sezon rakip fileleri toplam 21 kez havalandıran Beşiktaş, bu gollerden 7'sini (3'te 1'i) karşılaşmaların son 15'er dakikalarında attı. İşin ilginç tarafı, Beşiktaş'ın gol yollarda en aktif olduğu bu bölümde Galatasaray'ın ligde henüz golle buluşamaması. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon maçların son 15 dakikasında gol atamadı. Buna karşın her iki takım da son çeyrekte 3'er golü kalesinde gördü. -BİLETLER İNTERNET ORTAMINDA- Pazar günü yapılacak derbide konuk Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletlerin satışı internet ortamında başladı. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 2010'un son derbisinde konuk Beşiktaşlı taraftarlara eski açık tribünde ayrılan 1160 bilet, bu sabahtan itibaren Biletix'in internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Sadece www.biletix.com adresinden satılan 50 liralık biletlerden bir kişi en fazla 2 adet satın alabiliyor. Taraftarların biletleri teslim alırken yanlarında kimlik fotokopilerini getirmeleri gerekiyor.