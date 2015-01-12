Mecidiyeköy ve Kadıköy'de bomba alarmı

Mecidiyeköy'de, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bulunan bir kahve zinciri şubesinin önüne bırakılan karton kutular polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan karton kutular boş çıktı

Mecidiyeköy ve Kadıköy'deki "şüpheli paket" ve "şüpheli çanta", polisi alarma geçirdi. Mecidiyeköy'de, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bulunan bir kahve zinciri şubesinin önüne bırakılan karton kutular fünye ile patlatıldı. Karton kutular boş çıktı. Kadıköy'de de, bir apartmanın önündeki sahipsiz çanta heyecan yarattı. Ancak bomba imha ekibi çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, çantanın çöp olarak kapı önüne bırakıldığı anlaşıldı.

Cevahir AVM önünde heyecan

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mecidiyeköy'deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde bulunan bir kahve zinciri şubesinin önüne bırakılan karton kutular polisi alarma geçirdi. Saat 21.00 sıralarında kutuları gören vatandaşların "şüpheli paket" ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, AVM önündeki Büyükdere Caddesi'ni emniyet şeridi çekerek araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı da, özel koruyucu kıyafetini giyerek karton kutulara fünye yerleştirdi.

Şüpheli paket olduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş da, bu sırada emniyet şeridi arkasında meraklı gözlerle çalışmaları izledi; bol bol fotoğraf çekti. Megafonla yapılan “kontrollü patlama" uyarılarının ardından, karton kutular fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede kutuların boş olduğu anlaşıldı. Patlamanın ardından cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Kadıköy'de sahipsiz çanta

Kadıköy ise bir apartmanın önüne bırakılan sahipsiz çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın önünde sahipsiz şekilde duran çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı emniyet şeridiyle trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra olay yerine bomba imha ekibi gelerek, şüpheli çantayı fünyeyle patlatmak üzere hazırlık yapmaya başladı.

Çanta, küçük çocuğun çıktı

Bu sırada, küçük yaşlardaki bir erkek çocuğu sokağa gelerek, çantanın kardeşi Yusuf Gün tarafından çöp olarak apartmanın önüne bırakıldığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler, çocuk ile birlikte çantayı inceledikten sonra, boş olduğu öğrenilen çantayı çöp kutusuna attı.