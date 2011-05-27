-MECİDİYEKÖY TRAFİĞİ RAHATLAYACAK ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Mecidiyeköy Katılımı-Çağlayan Kavşağı arası köprülü kavşak ve bağlantı yollarının, 30 Mayıs Pazartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını bildirdi. Bakan Soluk, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un en önemli iş ve finans merkezlerinden olan ve yoğun bir nüfus barındıran Mecidiyeköy'ün, İstanbul'un Anadolu yakasından gelenler ile Avrupa yakası içerisinde seyahat edenlerin aktarma noktasını oluşturduğunu, köprünün trafik yükünün yan yollara dağıtılması bakımından da önem taşıdığını ifade etti. Çağlayan Kavşağı, Piyalepaşa Bulvarı, Kağıthane Caddesi, Mecidiyeköy, Okmeydanı, D-100 Karayolu'nun birleştiği nokta olan Çağlayan Meydanı'nda inşa edilen yeni Adalet Sarayının hizmete girmesiyle Adalet Sarayına ulaşımın Mecidiyeköy aktarmalı olacağını ve trafik yükünün daha da artacağına işaret eden Soluk, şunları belirtti: ''Mevcut haliyle günün her saati trafiğin dur-kalk şeklinde ilerlediği bu kesimde, her geçen gün artan trafik yükü de değerlendirilerek, alt yapı ve ulaşım sorunlarına çözüm bulmak amacıyla meydanın yeniden düzenlenmesine ve İstanbul'da bir çok toplantıya ev sahipliği yapan Çağlayan Kavşağı'nı iki katlı bir kavşak haline getirerek buradaki trafiğin yer altına alınmasına karar verildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilip ihale edilen ve yapım çalışmaları 8 Kasım 2010 tarihinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından törenle başlatılan Mecidiyeköy Katılımı-Çağlayan Kavşağı arası Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları inşaatı işi, 6,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak hale geldi. Kış aylarında ağır ve zor çalışma ortamında geceli gündüzlü 24 saat çalışma yapılarak proje tamamlandı.'' -''İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR''- İnşaat çalışmaları sırasında kapatılan yollar nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılara İstanbulluların gösterdiği tahammül ve hoşgörüye teşekkür eden Soluk, ''Bu sabrın karşılığında İstanbullular 22 bin metrekarelik yayalaştırılmış bir meydana ve geçmişte dur-kalklı hizmet veren sinyalize kavşaklardan kurtularak daha konforlu, kesintisiz ve hızlı bir ulaşım sistemine kavuşmuş oldu'' ifadelerine yer verdi. Bakan Soluk'un projeye ilişkin verdiği bilgiler şöyle: ''Bölgede trafiğin yer altına alınmasıyla Çağlayan Meydanı, İstanbul'da yayaların hizmetine sunulan en büyük meydan oldu. Abide-i Hürriyet Parkı ile bütünlük içinde yapılacak meydan düzenlemesiyle, bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar ile İstanbul Adliyesi için sosyal bir merkez oluşturuldu. Ayrıca proje kapsamında D-100 yolunun Mecidiyeköy ayrımı, D-100 üzerindeki köprü ve yolların genişletilmesi ile rehabilite edilerek ana güzergahta rahatlama sağlandı.'