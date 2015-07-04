Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı çalışmaları başlıyor, işte trafiğe kapatılacak yollar

Kabataş-Beşiktaş ve Halkalı-Bahçeşehir uzantıları ile birlikte İstanbul Metrosu’nun en önemli akslarından biri olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın Mecidiyeköy İstasyonu için yapım aşamasına gelindi. 6 Temmuz'da istasyonda yapım çalışmaları başlıyor.

Mecidiyeköy'de trafiğe kapatılacak yollar:

Mecidiyeköy İstasyonu’nun giriş-çıkış alanlarının inşaatı için altyapı çalışmaları 6 Temmuz Pazartesi günü başlatılıyor.

Yayaların emniyetli geçişi için ise işyeri ve binalara erişim için geçiş koridorları oluşturulacak.

Çalışmaların 60 günde tamamlanması hedefleniyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı saatte 70 bin yolcu taşıyacak.

Bu hat daha sonra yapımına devam edilen Beşiktaş-Kabataş ve ihale hazırlıkları süren Halkalı-Bahçeşehir metrolarıyla birleşecek.

Yeni metro hatları ve ulaşım süreleri





Mahmutbey-Mecidiyeköy: 26 dakika

Kağıthane-Mecidiyeköy: 4,5 dakika

Alibeyköy-Taksim: 12 dakika

Kağıthane-Üsküdar: 26 dakika

Tekstilkent-Mecidiyeköy 20,5 dakika

Çağlayan-Yenikapı: 14,5 dakika

Alibeyköy-Bostancı: 47 dakika

Çağlayan– Üsküdar: 23,5 Dakika

Ümraniye– Kağıthane: 39,5 Dakika

Eyüp (Alibeyköy)– Kadıköy: 36,5 Dakika

Beşiktaş-Mecidiyeköy: 5,5 dakika

Beşiktaş-Kağıthane: 10 dakika

Beşiktaş-Mahmutbey: 31,5 dakika

Beşiktaş-Alibeyköy: 12,5 dakika

Beşiktaş-Etiler: 13 dakika

Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman: 25,5 dakika

Bahçeşehir-Mahmutbey: 21 dakika

Bahçeşehir-Mecidiyeköy: 47 dakika

Bahçeşehir-Beşiktaş: 52,5 dakika

Halkalı Toplu Konut-Beşiktaş: 38,5 dakika