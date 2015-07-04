T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı çalışmaları başlıyor, işte trafiğe kapatılacak yollar

Metro istasyonu çalışmaları pazartesi başlıyor

04 Temmuz 2015 18:23

Kabataş-Beşiktaş ve Halkalı-Bahçeşehir uzantıları ile birlikte İstanbul Metrosu’nun en önemli akslarından biri olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı’nın Mecidiyeköy İstasyonu için yapım aşamasına gelindi. 6 Temmuz'da istasyonda yapım çalışmaları başlıyor.

Mecidiyeköy'de trafiğe kapatılacak yollar:

Mecidiyeköy'de trafiğe kapatılacak alan

Mecidiyeköy İstasyonu’nun giriş-çıkış alanlarının inşaatı için altyapı  çalışmaları 6 Temmuz Pazartesi günü başlatılıyor.

Yayaların emniyetli geçişi için ise işyeri ve binalara erişim için geçiş koridorları oluşturulacak.

Çalışmaların 60 günde tamamlanması hedefleniyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı saatte 70 bin yolcu taşıyacak.

Yayaların güvenli geçişi için koridorlar oluşturulacakBu hat daha sonra yapımına devam edilen Beşiktaş-Kabataş ve ihale hazırlıkları süren Halkalı-Bahçeşehir metrolarıyla birleşecek.

 

Yeni metro hatları ve ulaşım süreleri



Mahmutbey-Mecidiyeköy:  26 dakika 
Kağıthane-Mecidiyeköy:  4,5 dakika 
Alibeyköy-Taksim:   12 dakika 
Kağıthane-Üsküdar:  26 dakika 
Tekstilkent-Mecidiyeköy  20,5 dakika 
Çağlayan-Yenikapı:   14,5 dakika 
Alibeyköy-Bostancı:   47 dakika 
Çağlayan– Üsküdar:   23,5 Dakika  
Ümraniye– Kağıthane:   39,5 Dakika  
Eyüp (Alibeyköy)– Kadıköy:  36,5 Dakika 
Beşiktaş-Mecidiyeköy:     5,5 dakika 
Beşiktaş-Kağıthane:   10 dakika 
Beşiktaş-Mahmutbey:   31,5 dakika 
Beşiktaş-Alibeyköy:   12,5 dakika 
Beşiktaş-Etiler:    13 dakika 
Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman:  25,5 dakika 
Bahçeşehir-Mahmutbey:  21 dakika 
Bahçeşehir-Mecidiyeköy:   47 dakika 
Bahçeşehir-Beşiktaş:   52,5 dakika 
Halkalı Toplu Konut-Beşiktaş: 38,5 dakika

ETİKETLER

mecidiyeköymetro istasyonubeşiktaştrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24