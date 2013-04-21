Mecidi: Hz.Muhammed sadece Çağrı filmiyle anlatılmaz

İstanbul'da düzenlenen "Siyer ve Görsellik" konulu atölye çalışmasında konuşan Mecid Mecidi, "Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili yalnızca 'Çağrı' filmi var. Ne yazık ki Batı'ya Peygamber Efendimizi tanıtamadık tabi ki bu durumda düşman da düşmanlığını yapacaktır" dedi.

Mecidi, "Son yıllarda Batı'da çoğalan islamafobia ve yaşanan birtakım olaylar nedeniyle kendimi bir sinemacı olarak sorumlu hissediyorum. İslam'ın anlatımı konusunda dünyada büyük bir boşluk var. Bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Bizim de Peygamber Efendimiz ve İslam'a dair dünyaya söyleyecek çok fazla sözümüz var.

Savaş, herkes için düşman, ölüm, ateş anlamına geliyor ancak 'Düşman arazilerindeki meyveli meyvesiz ağaçları kesmeyin, ekinleri ateşe vermeyin! Size karşı koymaya gücü yetmeyen yaşlılara, hastalara, felçlilere, baktığı hedefi göremeyen körlere sakın dokunmayın' diyen Hz. Muhammed için savaşın anlamı tamamen farklı. Onun kadar güzel bir bakış açısına sahip hiç kimse yok" şeklinde konuştu.

Mecidi, Hz. Muhammed'i anlatan bir film çalışması yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hz. Muhammed, bizim için yol gösterici bir ışık, sinema da bu yolda bir fırsattır. Bu filmle çok büyük bir işe imza attık. İran'da çekilen film için Mekke ve Medine şehirlerini temsil eden büyük platolar kurduk ve her konuda uzmanlara danışarak hareket ettik. Filmde kesinlikle peygamberimizin suretine yer verilmeyecek, Hz. Muhammed'in ahlakı ve mucizeleri ön plana çıkarılacak" diye konuştu.

Mecidi, filmin çekimlerinin tamamlandığını, montaj aşamasında olduklarını, kısa sürede filmi tamamlamayı umduklarını ifade etti.