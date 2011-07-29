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MEB'ten sınıfta kalana ek sınav hakkı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında da başarılı olamayan öğrencilere...

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında da başarılı olamayan öğrencilere 4 dersten ek sınav hakkı tanıdı.

MEB'den yapılan açıklamada, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında da başarı gösteremeyen öğrencilere 4 dersten ek sınav hakkı tanındığı bildirildi.

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği gereğince ders kesimini takiben yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları'nın tamamlandığı belirtilerek, konuyla ilgili yapılan değerlendirmede az da olsa bir kısım öğrencinin sınavlarda istenilen başarıyı gösteremediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in genelge yayınlayarak bu öğrencilerin 2010-2011 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere başarısız oldukları 4 dersten sınava alınabileceklerinin duyurulduğu belirtildi.


Genelge

Genelgeye göre, Eylül ayında yapılacak olan sorumluluk sınavı döneminde, önceki yıllardan sorumlu olunan dersler ile alan değişikliğinden dolayı sorumlu tutuldukları derslerin yanı sıra, ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın öğrenciler bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınacak.

Sınava girilecek dersler, 15-23 Ağustos 2011 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüklerine bildirilecek.

İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrencilerden, bu genelge kapsamında yapılacak sınavlardan yararlanmak isteyenlerin de başvuru tarihlerinde tekrar eski okullarına kayıt olarak sınava girecekleri derslere ait müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Sınav takvimi hazırlanırken 2011 ÖSYS'de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumları da dikkate alınacak.


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