MEB'te 'mülakat notlarını kurşun kalemle verin' iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 1700 şube müdürünü belirlediği mülakata şaibe karıştığı öne sürülerek sınav komisyonu üyelerine notları kurşun kalemle vermeleri yönünde talimat verildiği iddia edildi.

Zaman gazetesinden İsa Yazar'ın haberine göre, ayrıca komisyon üyelerine hesap makinesi dağıtıldı. Uzmanlar kurşun kalem talimatının ve hesap makinesi dağıtılmasının sınava açıkça şaibe karıştırmak anlamına geleceğini belirtiyorlar. Mülakat notlarının kurşun kalemle verilmesiyle gerektiğinde notlarda düzeltme yapılmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Zaman’a bilgi veren MEB kaynakları, “Mülakat usulünde kurşun kalem söz konusu olamaz. Notların mülakat kağıtlarına kurşun kalemle yazılması, açıkça şaibe iddialarına yol açar.” diyor.

Mülakat komisyonu üyelerine hesap makinesi dağıtılması da teamüllere aykırı ve örneği olmayan bir uygulama. İddiaya göre bununla, kazanması istenen adayların puanlarının mülakat esnasında toplanması ve düşük puan almasının önlenmesi hedefleniyor. Uzmanlar, mülakata giren komisyon üyelerinin notlarını verip geçmesi gerektiğini belirtiyorlar. Komisyon üyelerinin kimin kaç puan aldığına ve toplam puanının kaç olacağına yönelik hazırlık yapmasının kabul edilemez olduğu ifade ediliyor. MEB çok tartışılacak bir mülakata imza atıyor. 1700 şube müdürlüğü kadrosu için sınavda başarılı olan 5 bin 100 kişi yarışıyor. Mülakatlar 10-28 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Ancak daha mülakat başlamadan şaibe iddiaları dolaşmaya başladı.

Eğitim camiası uzun süredir şube müdürlüğü sınavını konuşuyor. Şube müdürlerinin mülakat ile seçilecek olmasının şaibe iddialarına kapı araladığı belirtiliyor. Eğitimciler, mülakat ile objektif kriterlerin devre dışı bırakıldığına ve sınavın siyasi etkiye açık hale geldiğine dikkat çekiyorlar.