MEB'in imam hatip bütçesi 8 milyar lirayı aştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinden sorumlu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı bütçesi rekor kırarak 8 milyar 679 milyon liraya ulaştı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre böylece dini eğitime ayrılan bütçe; Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 29 kurumu sollayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine yaklaşmış oldu. Bu bütçenin harcandığı imam hatip liselerinin sayısı 5 bin 138, imam hatipli öğrenci sayısı ise 1 milyon 358 bin 861’e çıktı.

Bu yıl ilk kez Saray tarafından hazırlanan “MEB 2019 Yılı Bütçe Teklifi”nde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Her geçen yıl hızla artan dini eğitimin payı, bu yılki bütçe teklifinde rekor kırdı.

MEB’e bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne 2019 yılı için verilen bütçe teklifi; Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 29 kurumu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10.4 milyarlık bütçesine yaklaştı.

2017 yılında 3 milyar 946 milyon liralık bütçeyi aşarak 6 milyar 21 milyon harcayan Din Eğitim Müdürlüğü’ne, 2018 için 6 milyar 634 milyon ödenek ayrıldı. 2019 yılı için teklif edilen bütçe, rekor kırarak 8 milyar 679 milyon liraya çıktı. Önümüzdeki yıllar içinde tahmin edilen bütçe ise 10 milyar lirayı aştı. Hayat Boyu Genel Müdürlüğü için 2 milyar 199 milyon, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün için 5 milyar lira ödenek ayrıldı. Geçen yıl; 9’u uluslararası, 131’i proje, 124’ü fen ve sosyal programlı, 2 bin 899’u anadolu imam hatip lisesi olmak üzere toplam 4 bin 340 olan imam hatip sayısı artırılarak 5 bin 138’e ulaştı.

Öğrenci sayısı ise anadolu imam hatip liselerinde 525 bin 52, imam hatip ortaokullarında 713 bin 562, açık öğretim imam hatip liselerinde 120 bin 248 olmak üzere toplamda 1 milyon 358 bin 861’e çıktı.