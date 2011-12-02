-MEB'in çağrı merkezi Erciş'te kurulacak ERCİŞ (A.A) - 02.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir çağrı merkezi kuracaktık. Karar verdik çağrı merkezimizi Erciş'te kuracağız'' dedi. Dinçer, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erciş ilçesinde, Van Valisi Münir Karaloğlu, Erciş Kaymakamı Ramazan Fani ve diğer yetkililerle toplantı yaptı. Bakan Dinçer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilçede eğitimin başlamasıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdiklerini, teknik ekipler incelemelerini yaptıktan sonra kararlarını netleştireceklerini söyledi. Erciş halkına bir müjdesi olduğunu belirten Dinçer, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir çağrı merkezi kuracaktık. Bununla ilgili altyapıyı tamamlamıştık. Karar verdik, çağrı merkezimizi Erciş'te kuracağız'' dedi. Çağrı merkezinde yaklaşık 100 kişinin çalışacağını belirten Dinçer, ''Çalışanlardan yaklaşık 50-60 kişi depremde yaralanmış, zarar görmüş, sakatlanmış arkadaşlarımız olacak. Yüzde 60'ı özürlülerden oluşan, toplam 100 kişiye istihdam sağlayacak bir müesseseyi hayata geçireceğiz'' diye konuştu. Dinçer daha sonra Türk Kızılayı Yenişehir çadır kenti yanında bulunan Mevlana evlerindeki Sevgi Kreşi'ndeki çocukları ziyaret etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Dinçer, ardından ilçede öğretmenler için yapımı süren yaklaşık prefabrik konut ve konteynerde incelemelerde bulundu. Dinçer, incelemelerin ardından Vali Karaloğlu ile Van'a hareket etti.