T24 LogoT24 Logo
Politika

MEB'in çağrı merkezi Erciş'te kurulacak ERCİŞ (A.A)

02 Aralık 2011 18:09

-MEB'in çağrı merkezi Erciş'te kurulacak ERCİŞ (A.A) - 02.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir çağrı merkezi kuracaktık. Karar verdik çağrı merkezimizi Erciş'te kuracağız'' dedi. Dinçer, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erciş ilçesinde, Van Valisi Münir Karaloğlu, Erciş Kaymakamı Ramazan Fani ve diğer yetkililerle toplantı yaptı. Bakan Dinçer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilçede eğitimin başlamasıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdiklerini, teknik ekipler incelemelerini yaptıktan sonra kararlarını netleştireceklerini söyledi. Erciş halkına bir müjdesi olduğunu belirten Dinçer, ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir çağrı merkezi kuracaktık. Bununla ilgili altyapıyı tamamlamıştık. Karar verdik, çağrı merkezimizi Erciş'te kuracağız'' dedi. Çağrı merkezinde yaklaşık 100 kişinin çalışacağını belirten Dinçer, ''Çalışanlardan yaklaşık 50-60 kişi depremde yaralanmış, zarar görmüş, sakatlanmış arkadaşlarımız olacak. Yüzde 60'ı özürlülerden oluşan, toplam 100 kişiye istihdam sağlayacak bir müesseseyi hayata geçireceğiz'' diye konuştu. Dinçer daha sonra Türk Kızılayı Yenişehir çadır kenti yanında bulunan Mevlana evlerindeki Sevgi Kreşi'ndeki çocukları ziyaret etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Dinçer, ardından ilçede öğretmenler için yapımı süren yaklaşık prefabrik konut ve konteynerde incelemelerde bulundu. Dinçer, incelemelerin ardından Vali Karaloğlu ile Van'a hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24