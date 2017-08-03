"MEB'in adını Milli Eğitim Bir Sen Bakanlığı olarak değiştirin herkes rahatlasın!"

Eğitim-İş, mülakatlardaki 'torpili' belgeleriyle açıklayarak eğitimdeki kadrolaşmayı gözler önüne serdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık’ın dün Bursa’da açıkladığı belgelere göre okul müdürleri ve müdür yardımcılarının seçildiği mülakatlarda listenin neredeyse tamamı Eğitim-Bir-Sen üyelerinden oluşurken, listedeki az sayıdaki Eğitim-İş, Türk Eğitim Sen ve sadece bir Eğitim Sen üyesi var ancak onlar da atamaya yeterli puan verilmeyerek alt sıralarda bırakıldı. Balık, “Bakanlığın adını da Milli Eğitim Bir Sen Bakanlığı olarak değiştirin; hem siz rahatlayın, hem de ilerici kamuoyu olarak bizler” dedi.

Mülakat sonuçlarının listesini kamuoyuna açıklayan Balık, “238 adayın puan sıralamasını içeren listeyi, mülakata giren eğitimcilerin sendikalarına göre renklendirdik. Ortaya, yandaş sendika Eğitim-Bir-Sen’in rengiyle sapsarı olmuş bu tablo çıktı. Görünen o ki Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptıkları her atamadan sonra foyalarını meydana çıkarmamızdan bunalmış ve araya vitrinlik olarak diğer sendikalardan eğitimcileri de listeye serpiştirmiştir. Fakat Bursa okullarına dair önemli ayrıntılara sahip bir gözle incelendiğinde, bunun kadrolaşmayı kamufle etmek için acemi bir taktik olduğu görülüyor. Örneğin sadece 2 müdürün alınacağı bir ilçeye dair yapılan mülakatta ilk üç kişi Eğitim-Bir-Sen’den oluşurken, vitrinlik olarak listeye koyulan başka sendikalardan bir-iki isim 4. ve 5. sırada yer alıyor” dedi.

‘Yandaş olmayanın atanma şansı yok’

Listenin ayrıntılarını açıklayan Balık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Osmangazi ilçesine ait listeyi incelediğimizde: Sözlü sınava giren aday sayısı 78, ilçedeki müdürlüğü boş okul sayısı 23 iken puan sıralamasında ilk 37 kişi yandaş sendika üyelerinden seçilmiş. Dolayısıyla diğer sendika üyelerinin atanma şansı yoktur. Yıldırım ilçesinde sözlü sınava giren aday sayısı 55, ilçedeki müdürlüğü boş okul sayısı 22 iken puan sıralamasında ilk 31 kişinin arasına 1 farklı sendika üyesi bir de sendikasız aday yerleştirilmiş olsa da; alanları itibarıyla bu adayların müdür olarak atanması da imkânsızdır. Dolayısıyla bu ilçede de yandaş sendika üyeleri hariç hiçbir adayın atanma şansı yoktur. Bu sonuçlar açık bir suçtur, hak gaspıdır, adam kayırmacılıktır, eğitim sistemi adına büyük bir utançtır.”

Sınava bile girmiyorlar

Öğretmenlerin artık bu sınavlara güvenmediği için sınava başvurmadığına dikkat çeken Balık, “Bursa’da 911 yöneticinin atanması için yapılan sınava 2733 aday alınması gerekirken, başvuru yapan aday sayısı 1850’de kalmıştır. Bu da göstermiştir ki öğretmenler bu sahte sınava açıkça güvenmemektedir. Hatta okul müdürlüğü sözlü sınavı için başvuruda bulunanlardan 50’den fazlası mülakata bile girmemiştir. Yani onlar da okul yöneticilerinin zaten kimlerden seçileceğini biliyor. Biz bu umutsuz, karanlık tabloyu yırtıp atacağız” dedi.