MEB'den yoksul öğrencilere 'SBS ayıbı'

Milli Eğitim Bakanlığı, ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere sınavlara hazırlık kursları açan halk eğitim merkezlerinin “SBS hazırlık kursları” açmasını yasakladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere sınavlara hazırlık kursları açan halk eğitim merkezlerinin “SBS hazırlık kursları” açmasını yasakladı. Bakanlık, daha önce halk eğitim merkezlerinin açtığı SBS hazırlık kurslarının ise kapatılması emrini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, valiliklere gönderdiği 18 Aralık 2008 tarihli “SBS Sınavlarına Hazırlık Kursları” konulu genelge ile maddi durumu iyi olmayan ve SBS'ye hazırlanan öğrenciler için şok bir “emir” verdi. Genelgede, özellikle özel öğretim kurumlarının olmadığı yerleşim birimlerinde öncelikle olmak üzere, ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere sınavlara hazırlık kursları açması için kurulan halk eğitim merkezlerinin “SBS hazırlık kursları” açmaması istendi.



Genelgede, “Alınan duyumlarda, bazı illerimizde özel öğretim kurumu olup olmadığına veya kursların ilgi genelgede kayıtlı yönerge kapsamında açılıp açılamayacağına bakılmaksızın, her okulda hatta her sınıfta değişik isimler altında sınavlara hazırlık kursları açıldığı, çok sayıda öğretmen görevlendirildiği ve bu öğretmenlere halk eğitimi merkezlerince ek ders ücreti ödendiği bilgileri alınmıştır. Özellikle seviye belirleme sınavlarına hazırlık, örgün eğitime destek, Türkçe, matematik gibi kursların oldukça yoğun açıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Genelgede, seviye belirleme sınavlarının “istenilen amaca hizmet etmeyeceği” belirtilerek, “Halk eğitimi merkezleri, bundan böyle seviye belirleme sınavlarına hazırlık örgün eğitimi destek, Türkçe, matematik gibi kurslar açmayacak, açılmış olanlar ise 31 Aralık 2008 tarihine kadar kapatılacaktır” emri verildi.







Genelgede, ÖSS, kolejlere hazırlık, yatılılık ve bursluluk sınavlarına hazırlık gibi kursların özel öğretim kurumlarının bulunmadığı yerleşim birimlerinde ve ekonomik durumları elverişli olmayan öğrencilere yönelik olarak okullarda kurs düzenlenmesine izin verilirken, “Söz konusu kurslar, her okul veya her sınıf için ayrı olarak değil, nüfus yoğunluğu büyük olan yerleşim birimlerinde en fazla iki, diğer il, ilçe ve beldelerde ise bir kurs olacak şekilde açılabilecektir” denildi.



'Çocuklar cemaat okullarına itiliyor'



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, ANKA'ya yaptığı açıklamada, binlerce köy ve beldede, Halk Eğitim Merkezleri kanalı ile SBS kurslarının açıldığını belirterek, “Yaklaşık 250 bin öğrenci bu kurslardan faydalanmaktadır. Maddi durumu yerinde olmayan ailelerin çocuklarının gittiği ve ücretsiz olarak açılan bu kurslar acil koduyla gönderilen yazı ile kapatılmaktadır” dedi.

Tamamen ücretsiz olan bu kursların kapatılmasının akıllara bazı soru işaretleri getirdiğini söyleyen Adıbelli, genelge ile öğrencilerin özel kurslara yönlendirildiğini ve bakanlığın gücünün dershanelere yetmediği için “gücünü” kendi okullarına ve “gariban vatandaş” üzeninde kullandığını savundu. Adıbelli, “Dershaneye gidemediği için sokakta olacak binlerce çocuk bu kurslar sayesinde sistem içerisinde tutularak sokaktan kurtarılmaktadır. Bu kursları kapatmak maddi durumu yerinde olmayan ailelerin çocuklarını sokağa ya da cemaat-tarikat dershanelerine itmektir. Genelgede maddi külfetten bahsedilmektedir. Bakanlık bu kurslar için öğretmenlere kaç para ek ders ücreti ödendiğini açıklasın. Öğretmenlere kaç para veriyorlar ki fakir fukara çocuğunun yararlandığı kursları kaldırıyorlar. Eğitime ve sağlığa yeteri kadar bütçe ayırmayarak sosyal devlet anlayışından uzaklaşan Hükümet, sadaka toplumu yaratmayı tercih etmiştir” dedi.