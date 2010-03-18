MEB'den ürkütücü deprem raporu

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanı Salih Altınay, tüm okulların depreme dayanıklı hale getirilebilmesi için 10 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi. Altınay, okulların şu an yüzde 64'ünün öncelikli, yüzde 15'inin 2. öncelikli olarak güçledirmeye ihtiyacı olduğunu anlattı.



TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili İdris Güllüce başkanlığında toplandı. Komisyon, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerini dinledi.



Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Genel Müdür Yardımcısı Metin Tahan, 2007 yılına kadar depreme yönelik kıyı yapılarıyla ilgili teknik yönetmelik olmadığını, 2007'den itibaren deprem teknik şartnamesine göre yapıların inşa edildiğini ifade etti.



Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve NATO Dairesi Başkanlığından Albay Okday Erdem, bakanlığa bağlı 2 bin 286 binanın deprem dayanıklılığının gözden geçirildiğini bildirdi.



Birinci derecede risk taşıyan binaların yıkılıp yenilerinin yapıldığını ifade eden Erdem, ancak hala bin 500 kadar binanın takviyeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Bu takviyelerin ödenek imkanları içinde yıllara sari olarak yapıldığını söyleyen Erdem, mühimmat olan binalarda bir sıkıntı olmadığını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanı Salih Altınay, okulların şu an yüzde 64'ünün öncelikli, yüzde 15'inin 2. öncelikli olarak güçledirmeye ihtiyacı olduğunu anlattı.



Altınay, okulların yüzde 12'sinin güçlendirildiğini, yüzde 9-10'unun ise güçlendirmeye gerek olmadığını belirtti.





10 milyar dolarlık kaynak



Altınay, "Tüm okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 10 milyar dolar kaynağa ihtiyaç var" dedi.



Altınay, tüm okulların depreme dayanıklılığı için taramasının yapılmadığını, verilerin gözleme dayalı olduğunu, tarama için kaynak ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.



Komisyon üyeleri ise okulların taramasının yapılmamış olmasını eleştirdi.



AKP Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, "10 yıl içinde bina taramasını yapamamışsak oturup ciddi şekilde düşünmeliyiz. Bunu bir öz eleştiri olarak değerlendirmek lazım' dedi.



Kaşıkoğlu, bir çalışmayla kısa sürede tüm okulların durumunun bire bir ortaya çıkarılabileceğini kaydetti.



Komisyon Başkanı Güllüce de bunun bir yöntem hatası olduğunu ve kaynakla ilgisinin bulunmadığını söyledi.



TOKİ Başkan Yardımcısı Ercan Tıraş, TOKİ'nin yürürlükteki tüm yönetmeliklere uyarak binalarını yaptığını ifade etti. Tıraş, TOKİ'nin şimdiye kadar 10 bin 426 afet konutu yaptığını bildirdi.



TCDD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) temsilcileri de kurumlarında deprem hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.









