MEB'den okullara 'Öğrenci Andı' talimatı: Okutmayın

Danıştay’ın Öğrenci Andı kararını uygulamayan ve temyize götüren MEB’in konunun öğretmenler arasında bile konuşulmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre muhalefet partilerinin yoğun tepkisinin ardından hükümet geri adım atsa da MEB, dilekçesini henüz Danıştay’a gönderemedi. İl milli eğitim müdürlüklerinin de okullara “yargı süreci tamamlanmadı” gerekçesiyle “emir gelmediği sürece” okullarda Andımız’ın okutulmaması hatta öğretmenler arasında bile konunun konuşulmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.

"Konuşmayın"

MEB’in taşra teşkilatları Öğrenci Andı’na karşı harekete geçti. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilen genelgelerle Andımız’ın öğretmenler arasında konuşulmasının bile yasaklandığı ortaya çıktı. Bakanlık yargı kararını uygulamazken, taşta teşkilatı da bakanlığın yeni bir emrine kadar okullarda kesinlikle Andımız’ın okutulmaması talimatı verildi. Danıştay’ın Andımız’ı kaldıran yönetmelik maddesini iptal ettiği hatırlatılan genelgede, “Ancak yargı sürecinin tamamlanmamış olması ve Milli Eğitim Bakanlığımızca herhangi bir emir gelmediği sürece, hepimizin ortak hassasiyeti olan Andımız ile ilgili olarak, okullarda öğretmenleri ihtilafa düşürecek, polemik oluşturacak konuşmalardan kaçınılması ve konu ile ilgili mevcut uygulamanın dışında herhangi bir uygulama yapılmaması hususunu bilgilerinize rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Düzeltme için adım atmadı

MEB, temyiz sürecini de uzatmaya başladı. Danıştay 8. Dairesi’nin Andımız’ı kaldıran yönetmelik değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararına karşı hazırladığı temyiz dilekçesinde Andımız’ı “çağdışı ve bilimsel değil” diyerek eleştiren, faşizm ve komünizm uygulamalarına benzeten bakanlık haftalar geçmesine karşın düzeltme için adım atmadı.

MEB, temyiz dilekçesinde “Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Türkiye Cumhuriyet’ini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır. Öğrenci Andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21. yüzyıl Türkiye’sinde 30’lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım olacaktır” ifadeleri kullanılmıştı. Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu temyiz başvurusunda skandal ifadelerle Öğrenci Andı’nı eleştiren MEB, muhalefetin sert tepkisinin ardından ek dilekçe ile hatanın düzeltileceğini belirtse de haftalar geçmesine karşın henüz yeni bir dilekçenin Danıştay’a sunulmadığı öğrenildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun son kararı vereceği dava öncesinde, davacı sendikalar ise ‘ek beyan’ verilmeden mahkemeye görüşlerini iletmek zorunda kaldı.

Geri adım atmıştı

Andımız’a karşı MEB’in temyiz dilekçesine muhalefetin tepkisinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Temyiz süreci dilekçeden o bölüm çıkarılarak devam edecek” ifadelerini kullanmış, MEB ise temyiz dilekçesinde sorumlu gördüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatı görevden almıştı.