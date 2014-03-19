Okul müdürlerine 'Berkin Elvan eylemini teşvik edenin kafasını koparırız' uyarısı

İzmir'de Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin okul müdürlerini toplayıp Berkin Elvan eylemleri nedeniyle tehdit ettiği ileri sürüldü. Yetkililer müdürlere "Okullarda öğrencileri eylemlere teşvik edenlerden hesap sorulacak, kafaları kopartılacak" demiş.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Eğitim Sen 2 Numaralı Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, "Berkin’in ölümünün ardından yapılan eylemlerde sanki sendikamız üyesi müdürler yönlendirmiş gibi zan altında bırakılıyorlar. Müdürler çok tedirgin" dedi. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Köksal ise iddiaları reddederek, ’bilgilendirme’ toplantısı yapıldığını söyledi.

Siyasetçi gibi konuşuldu iddiası

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen Pazartesi günü 75’inci Yıl Endüstri Meslek Lisesi’nde tüm ilk ve orta dereceli okul müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. 40’ün üzerinde okul müdürünün katıldığı toplantıda, yıllık izinde olan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdullah Işık’ın yerine vekalet eden Nedim Köksal konuştu.

İşte o iddialar

Müdür Vekili Köksal’ın, Berkin Elvan’ın adını anmadan, ancak ölümünün ardından gelişen protesto eylemleri ve hükümet aleyhine genel siyasi durumu ima ederek okul müdürlerini tehdit ettiğini öne süren Eğitim Sen 2 nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, şu iddialarda bulundu:

"Toplantıya katılan müdürler çok tedirgin. Vekil müdür toplantıda, ’Süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemizin önünü kesmek için eylemler planlanmaktadır. Gezi olaylarından önce 1.86 TL olan Euro bugün 3 lira olmuştur. Bundan hepimiz zarar görmekteyiz. Buna destek olan meslektaşlarımız var. Siyaset yapmak isteyen öğretmenliği bıraksın, gitsin siyaset yapsın. Okullarda öğrencileri eylemlere teşvik edenlerden hesap sorulacak, kafaları kopartılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulmuş olan komisyon okullara gidip araştırma yapacak ve sorumlular bulunup cezalandırılacaktır. Okullarda eylem yapan, siyah giyen öğrencilere göz yumanlar cezalandırılacaktır’ diye konuşmuş. Konuşan kişi de bizler gibi 657’ye bağlı, ancak sanki bir siyasi partinin il ya da ilçe başkanı, hatta İçişleri Bakanı gibi konuşuyor. İthamda bulunuyor, ’hesabını soracağız, kafa koparacağız’ diyor. ’Komisyon kuracağız’, diyor. Berkin Elvan’ın ölümünün ardından gerçekleşen eylemlerde sanki müdür arkadaşlarımız yönlendirmiş gibi, zan altında bırakıyorlar. Oysa halkın doğal tepkisi, sendika üyesi müdürler zan altında bırakılıyorlar."

Eyleme katılan öğrenciler tesbit edilmek isteniyor

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan da, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de aynı konuda harekete geçtiğini, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine katılan öğrencilerin ve onları bu eyleme teşvik ettiği öne sürülen öğretmenlerin sözlü ve gizli emirlerle cezalandırılmak istendiği öne sürdü. Akkan şubelerinde düzenlediği basın açıklamasında, "Sözlü ve gizli emirlerle, okullarda eyleme katılan çocukların tespit edilerek cezalandırılması, ’devlet büyükleri’ aleyhine öğretmenlerin faaliyet yürütüp yürütmediklerinin tespiti istenmektedir. Bu olayın takipçisi olduğumuzu Milli Eğitim yöneticileri bilmelidir. Hukuksuz ve gayrimeşru isteği hiçbir okul müdürümüz ciddiye almamalıdır. Kendilerini bu suç sarmalının içine atmamalıdır. Kendilerine, bizler gibi birer eğitimci olduklarını hatırlatıyor, vicdanlarının ve Eğitim Sen’in sesini dinlemeye çağırıyoruz" dedi.

Sadece bilgilendirme toplantısı yapıldı

Öte yandan DHA muhabirinin telefonla sorusu üzerine Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Köksal, geçen hafta İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı tarafından yapılan ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda alınan karar doğrultusunda bu toplantıyı düzenlediğini belirtti. Köksal, şunları söyledi:

"Bu karar gereği aynı şekilde okul müdürleriyle bir bilgilendirme toplantısı yaptık, kısa da sürdü. Size katı bir şekilde aksettirmişler. Böyle ithamda bulunmak bize yakışacak bir davranış değil. Sonuçta karşınızdaki insanlar birer kurum yöneticisi. Öyle asarım, keserim diye bir şey söz konusu olmadı, olmazda. Hepsi bir hayal unsuru. Uyarı filan söz konusu değil. Rutin, bilgilendirme toplantısı. Görevimiz okullarda bilgi aşılamak, gelecek nesilleri ülkesine, vatanına, milletine, değerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştirmektir. Bunu yaparken de daha tutarlı ve dikkatli olunması gerektiği söylendi.