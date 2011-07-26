-MEB'DEN ÖĞRETMENLİK OKUYACAKLARA BURS ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversite sınavı sonucunda 2011-2012 öğretim yılında öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını ilk 5 tercihinde kazanan bin 500 öğrenciye burs verecek. MEB'in 2011 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan duyurusuna göre, 2011-2012 öğretim yılında Bakanlıkça belirlenen öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını ilk 5 tercihinde kazanan bin 500 öğrenciye burs sağlanacak. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olup belirtilen kontenjana giremeyen adaylar da kontenjana bağlı kalınmaksızın bursluluk haklarından yararlandırılacak. Verilecek burs Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek. Burs hak kazanan öğrenciler yine YURTKUR tarafından ilan edilecek. Üniversitelere göre kontenjan dağılımı, kılavuzda öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarının karşısında yer alıyor. Kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrencilerle, açıköğretim kapsamında bulunanlarla, özel üniversitelerde okuyan ve özel yetenekle yerleşen öğrencilere Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olsalar bile burs verilmeyecek. Burs verilecek öğrencilerde şu şartlar aranıyor: -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -22 yaşını geçmemiş olmak, -Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda mahkeme kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak, -ÖSYS Tercih Bildirim Formu'nda öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını ilk 5 tercihi arasında seçmiş ve bu programa kesin kaydını yaptırmış olmak, -Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak, -ÖSYM'ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak.