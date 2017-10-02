MEB’den öğretmenlere: Alkol kullanıyor musunuz?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanlığı İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin öğretmenler tarafından doldurulması için okullara gönderdiği “İşe Giriş Periyodik Muayene Formunu” Meclis gündemine taşıdı.

Sarıbal, okul yönetimlerince öğretmenlerin doldurulması istenen formda, "Alkol kullanıyor musunuz? Sorusunun yer aldığını söyledi. Sarıbal, Milli Eğitim Bakanlığı, işe alım yaparken öğretmenler arasında alkol tüketenler ve alkol tüketmeyenler diye bir sınıflandırma mı yapıyor?" dedi.

Sarıbal’ın açıklaması şöyle:

“Çalışma hayatıyla ilgili bir bilgilendirme formuyla, bireylerin özel yaşamlarını, hak ve özgürlük alanlarını sorgulamanın kabul edilemez. Bakanlığın okullara gönderdiği formda öğretenlere önce çalıştığı yer, unvanı, iletişim bilgileri ve vatandaşlık numarası soruluyor. Ardından Formun “Tıbbi Analiz” kısmında da alkol kullanıp kullanmadıkları sorusu yöneltiliyor. Bir kişinin alkol kullanıp kullanmaması tamamen kişisel bir tercihtir ve kişinin özel yaşamını ilgilendirir. Bütün kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir işe giriş belgesinde, böyle bir sorunun ne işi var? Milli Eğitim Bakanlığı, işe alım yaparken öğretmenler arasında alkol tüketenler ve alkol tüketmeyenler diye bir sınıflandırma mı yapıyor”.

Durdurma ile ilgili resmi bir karar yok

Öğretmenlerden gelen tepki üzerine formların doldurularak okul yönetimlerine teslim edilmesinin durdurulduğunu belirten Sarıbal, “Ancak bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın imza attığı bu skandalı örtmeye yetmez. Durdurma kararından önce, öğretmenler tarafından doldurularak okul yönetimlerine teslim edilen formlar bulunduğu gibi, durdurma kararı resmi bir yazı yoluyla ile kesinleştirilmiş de değil. Öte yandan bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine ve çalışma koşullarına karşı geliştirdiği çarpık bakışı gözler önüne sermektedir.”dedi.