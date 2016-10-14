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15 Temmuz Darbe Girişimi

MEB'den KHK'larla işinden olan 21 bin özel okul öğretmeni için yeni formül

Çalışma izni KHK ile iptal edilen özel okul ve yurt personelin illerde kurulacak komisyona müracaat edeceği duyuruldu

14 Ekim 2016 15:14

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz’dan sonra çalışma izinleri kanun hükmünde kararnamelerle iptal edilen 21 bin özel okul öğretmeni ve personeli için yeni bir düzenlemeye gidiyor. MEB’in talimatıyla il milli eğitim müdürlüklerinde öğretmenlikten çıkarılanlar için komisyon kurulacak. Komisyon, mağduriyeti tespit edilenlerin isimlerini MEB’e bildirecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, kamudan ihraç edilen öğretmenlere, mahkemelerden gelen olumsuz karar örneklerini yayımlayarak “hukuk yolunun kapandığı” mesajını veren Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma izinleri iptal edilen 21 bin özel okul öğretmeni için harekete geçti. “Bazı personellerin mağdur duruma düştüğü yönündeki başvuruların iletildiği”nin belirtildiği genelgede, 81 valilikte komisyon kurulması, başvurular arasından 'FETÖ' ile ilgisinin olup olmadığının tespit edilmesi ve Ankara’ya bildirilmesi istendi.

Mağduriyet başvurusu

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 11 Ekim’de 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği genelgede “Uygulamalar sonucunda bazı personellerin mağdur duruma düştüğü yönündeki başvuruların Bakanlığımıza ve valiliklere iletildiği anlaşılmaktadır” dendi.

Her ilde komisyon

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 11 Ekim’de kapatılan özel okul ve yurtlarda çalışan personel ile ilgili talimatı verdi. Talimatta il milli eğitim müdürlüklerinde bu personel için komisyon oluşturulacağı belirtildi. Çalışma izni KHK ile iptal edilen özel okul ve yurt personelin illerde kurulacak komisyona müracaat edeceği duyuruldu.

Mahkeme yolu kapalı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, ihraç edilen binlerce personel için hukuk yolunun kapalı olduğuna ilişkin bir mahkeme kararını internet sitesinden yayımladı. Kayseri ve Trabzon’da görev yapan öğretmenlerin, ihraç kararı karşısında idare mahkemesinde açtığı davada alınan kararda, “Davacının kamu görevinden çıkarılmasına dair tesis edilmiş idari davaya konu olabilecek bir idari işlem olmadığıdan, bu davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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