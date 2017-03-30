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Eğitim

MEB'den Ensar Vakfı'yla ortak 'Türkiye Değer Ödülleri' projesi!

Yarışmada kazanan öğrencilere para ödülü verilecek

Ensar Vakfı&#39;nda görevli sınıf öğretmen Karaman&#39;da 10 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

30 Mart 2017 11:03

Geçen yıl Karaman'da 10 çocuğa yönelik cinsel istismar olayının odağında yer alan Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir organizasyona imza atıyor. 'Türkiye Değer Ödülleri' isimli projede resim, şiir, hikaye, karikatür, kısa film dallarında tüm okullara yönelik yarışmalar düzenlenecek.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB, bütün yaşananlara karşın bu yıl da 'Türkiye Değer Ödülleri' projesi kapsamında bakanlığa bağlı bütün okulları Ensar Vakfı için seferber etme kararı aldı. Çocuklar, bu yıl için belirlenen 'cesaret' teması ile yeniden vakfın değerlendirilmesine sunulacak. 20 Mart’tan itibaren okullara gönderilen resmi yazılarla duyurulan proje kapsamında, 22 Ekim’de düzenlenecek ödül törenine kadar okul yönetimleri ve il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak işlemlerin talimatları iletildi.

Çocukları MEB taşıyacak

İl milli eğitim müdürlüklerine okul müdürleri ile yapılacak toplantılarda projenin gündem yapılması talimatı veren MEB, ortaokul, lise ve imam hatiplerde toplantılar düzenlenmesi, afiş ve broşürlerin dağıtılması ile bütün öğretmenlerin proje hakkında bilgilendirilmesi görevini de okul müdürlerine verdi. Öğrencilerin ve okulların organize edilmesini MEB’e bırakan Ensar Vakfı da tüm ödül organizasyonunun hazırlanması, yol ve konaklama ile diğer masraflarının karşılanmasını üstlendi. Türkiye birincilerine 6 bin lira, ikincilere 5 bin lira, üçüncülere de 4 bin lira ‘Ensar Bursu’, öğrencisini aday gösteren öğretmene de öğrencisi ödül alması durumunda 4 bin lira ‘Teşvik Ödülü’ verilecek olması da dikkat çekti.

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Karamancinsel istismarEnsar VakfıMilli Eğitim BakanlığıTürkiye Değer Ödülleri

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