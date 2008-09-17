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Yaşam

MEB'den atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri sonuca ulaştırırken, aralık ayında yapılması planlanan öğretmen alımlarını

17 Eylül 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri sonuca ulaştırırken, Ekim ayında 10 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu.

MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, Ekim ayında alımı yapılacak 10 bin öğretmenin Kasım ayı itibariyle göreve başlayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, yaptığı açıklamada, 10 bin öğretmen alımı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmelerin sonuç aşamasın geldiğini söyledi. Yalçın, daha önce Aralık ayında yapılması planlanan öğretmen atamalarının Ekim ayında yapılacağını bildirirken, ataması yapılan öğretmenlerin Kasım ayı itibariyle görevlerine başlayacağını söyledi.

Eğitim ordusuna 10 bin öğretmen

Yalçın, gelecek hafta içerisinde tüm illere bir yazı gönderileceğini ve okullardaki tüm öğretmen açıklarının alanlarına göre kendilerine bildirilmesini isteyeceklerini kaydederek, "Bu sayede hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacı olduğunu, hangi ile kaç öğretmen göndermemiz gerektiğini öğreneceğiz. Eğitim ordusuna 10 bin öğretmen daha katacağız" dedi. Yalçın, Ekim ayında yapılacak atamaların Doğu ve Güneydoğu bölgeleri öncelikli olmak üzere Tüm Türkiye'ye yapılacağını söyledi.

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