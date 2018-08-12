MEB'den 75 bin öğrenciye özel okul teşviki

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulama ile öğrenci ve velilerin özel okulları tercih etmesi teşvik ediliyor. Ayrıca kaynak da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un özel okullara ilişkin açıklaması ise şöyleydi:

“Benim için ‘özel okulculuktan geliyor, özel okulları patlatacak’ diyorlar. Bu olabilir mi? Toplumun dokusu bozulur. Ben özel okullara yatırım yapmayacağım.”

Destek tutarları

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

Özel meslek liselerine de teşvik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak.

Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira...

OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

“Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira...