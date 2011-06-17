-MEB'DEN "KIYAFET" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca, Giresun Valiliği tarafından yayınlanan 13 Haziran 2011 tarihli genelgeye ilişkin, ''Söz konusu genelge, ilk ve orta dereceli okullarda mezuniyet törenlerinde kılık-kıyafet kurallarını açıklamak üzere 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak yayınlanmış bir genelgedir'' denildi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valiliği tarafından yayımlanan 13 Haziran 2011 tarihli genelgeye ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yönelik bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu genelge, ilk ve orta dereceli okullarda mezuniyet törenlerinde kılık-kıyafet kurallarını açıklamak üzere 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak yayınlanmış bir genelgedir. Valiliğin bu tasarrufunu, Bakanlığımızla ve siyasi iradeyle irtibatlandırmak ve bunun üzerinden yorumlarda bulunmak doğru bir davranış biçimi olmayıp siyasi etiğe de uygun değildir.''