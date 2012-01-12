-MEB'den 19 Mayıs açıklaması ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin genelgenin kutlamaların eğitim öğretimin aksatılmaması amacıyla illere gönderildiğini söyledi. Çelik, ''Genelgemizde 'Kanun ve yönetmeliklerde öngörülenlerin dışında ilave, geleneksel ya da adet haline getirilmiş uygulamalarla hem öğrencilere hem vatandaşlara ilave yük ya da sıkıntı getirmeyelim' dedik'' diye konuştu. Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yönelik Valiliklere gönderilen genelge ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli günlerin kurumların ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandığını dile getiren Çelik, Türkiye'de resmi bayramların kutlanmasına ilişkin mevzuatla ilgili bilgi de verdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin başkanlığında 11 Ocak 2012'de Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri ile toplantı yapıldığını anlatan Çelik, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çelik, şunları kaydetti: ''Toplantıdaki amaç, kutlamaların ithaf edildiği kesimlerin doğrudan katılımını sağlamak, daha coşkulu daha anlamına uygun bir konseptte uygulamaların yürütülmesidir. Bu çalışmalar başlamışken çalışmalar sonuçlanıncaya kadar net olarak genelgemizde 'Kanun ve yönetmeliklerde öngörülenlerin dışında ilave, geleneksel ya da adet haline getirilmiş uygulamalarla hem öğrencilere hem vatandaşlara ilave yük ya da sıkıntı getirmeyelim' dedik.'' Genelgenin bunu illere hatırlatmak amacıyla gönderildiğini belirten Çelik, ayrıca genelgede kutlamaların yönetmeliğe uygun şekilde yapılmasının istendiğini söyledi. Çelik, ''Bu genelgemizi yanlış yorumlamış olabilirler. Bizim genelgemizin temel esprisi Cumhurbaşkanlığındaki çalışmalar sona erene kadar mevcut kanun ve yönetmelikte ne diyorsa ona ilişkin uygulamaların yapılmasıdır'' dedi. Çelik, Cumhurbaşkanlığındaki çalışmaların tüm ulusal bayram kutlamalarına ilişkin olduğunu da kaydetti. Öğrencilerin katılımına ilişkin her hangi bir kısıtlama getirmediklerini söyleyen Çelik, ''Günün anlam ve önemine uygun kutlamaların okullarımızda öğrencilerimizin katılımı ile icra edilmesine devam edilmesini istiyoruz. Sadece kanun ve yönetmelikte yer almayan senaryo, değişik renk ve nitelik arz eden gösteri ve fon çalışması gibi etkinliklere yer vermeyin diyoruz'' dedi. Kutlamaların nerelerde yapılacağına yönelik bilgilerin yönetmelikte yer aldığını ifade eden Çelik, yönetmelikte kutlamaların başkentte ve diğer illerde nasıl yapılacağına ilişkin hükümlerin bulunduğunu kaydetti. Başkentte fon gösterilerinde görev alan öğrenci sayısının 6 bin 150 civarında olduğuna dikkati çeken Çelik, bu çalışmaların Martta başladığını 19 Mayısta bittiğini, Haziran ayında ise okulların kapandığını söyledi. Çelik, ''(Fon yapılmasın) dediğimiz bir şey yok ama eğer oradaki amaç o bayramın ruhuna uygun sözlerin vatandaşa, topluma aktarılması ise bu teknoloji kullanılarak da yapılabilir diyoruz. Hiç olmazsa öğrencilerimiz eğitim öğretimden olumsuz etkilenmez. Öğrencilere eziyet yerine daha coşkulu daha istekli olunması sağlanabilir. Ekonomik bakımdan da velilere 'Şunu alacaksınız' demek çok anlamlı gelmiyor'' dedi.