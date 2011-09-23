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Yaşam

MEB: Coğrafi bölge sayısında değişiklik yok ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 21:34

-MEB: Coğrafi bölge sayısında değişiklik yok ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), coğrafya dersinde Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeye ayrılmasıyla ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını, yeryüzü şekillerine, iklim tipine, nüfus yoğunluğuna, yerleşim, ekonomik ve karma özelliklere göre tasnif yapıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün ''Coğrafya Dersinde 7 Bölge Tarih Oluyor'' başlıklı haberler yayımlandığı anımsatıldı.  Açıklamada, 12. sınıf coğrafya dersi öğretim programında, ''Mekansal Bir Sentez: Türkiye'' başlıklı 4. ünitenin C.12.1 kazanımının, bölge tanımlama ve sınıflandırılmasında kullanılan kriterler açısından farklı bölge türlerini haritalar üzerinde örneklendirir biçimde olduğu ifade edildi. Bu kazanımın, 12. sınıf coğrafya ders kitabında ''Türkiye'de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması'' başlığıyla işlendiği anlatılan açıklamada, kazanımın; Türkiye'nin Fiziki Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler şeklinde açıklandığı belirtildi.  Türkiye'nin Fiziki Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler'in, yeryüzü şekillerine göre bölgeler, iklim tipine göre bölgeler, bitki örtüsüne göre bölgeler ve su özelliklerine göre bölgeler; Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler'in ise nüfus yoğunluğuna göre bölgeler, yerleşim özelliklerine göre bölgeler, ekonomik özelliklerine göre bölgeler ve karma bölgeler alt başlıklarında açıklandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Program ve ders kitabında, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeye ayrılmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak yeryüzü şekillerine, iklim tipine, nüfus yoğunluğuna, yerleşim, ekonomik ve karma özelliklerine göre bir tasnif yapılmıştır. Bununla bölgelerdeki tüm özelliklerin aynı olmadığı, aynı bölge içinde farklı iklim, yeryüzü şekli, bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu ve ekonomik özelliklerinin olabileceğinin öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.''

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