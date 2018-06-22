MEB Yönetici Atama Yönetmeliği seçime 3 gün kala değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğitim sendikaları, yönetmeliğin seçime günler kala değiştirilmesine tepki gösterdi.

Yeni yönetmeliğe göre, müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yazılı sınav yapılacak. Sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yönetmeliği yorumlayan eğitimci Alaaddin Dinçer şunları söyledi:

“Bu yönetmelikdeğişikliğinin seçim öncesi yapılmış olması doğru olmamıştır. Puan hesaplanırken yapılan düzenlemede getirilen sözlü sınavının sonuca etkisinin yüzde 40 olması ‘biz yine sözlü sınavı esas alacağız’ demektir.

Üstelik yapılacak sözlü sınavda objektifliği sağlayacak hiçbir tedbir alınmamaktadır. Ne sözlüyü yapacak komisyon üyelerinin yeterliliğine ne de sesli ve görüntülü kamera kaydına dair hiçbir düzenlemeye yönetmelikte yer verilmemiştir. Bir adaya sözlü sınavın alt sınırı olan 60 puanın altında yani 59 puan vererek sistem dışına itmek olasılık dahilinde. Ya da yazılıdan zar zor 60 puan alan birine sözlüde 100 verilerek her türlü avantajlı duruma getirilebilir.’’ Eğitim-İş’ten yapılan açıklamada, yönetici görevlendirme sisteminde 16 yılda yaklaşık 20 değişiklik yapıldığı hatırlatılarak şöyle dendi: “Üstelik uygulaması bir yıl sonra mümkün olacak bir değişiklik yaptı ve seçime 3-4 gün kala yürürlüğe koydu. ‘Sadece sözlü yetmez, yazılı getiriyoruz’ mesajı vermek isteniyor ama işin aslı o değil. Kaldı ki seçim sonrası bakan, cumhurbaşkanı, hükümet kim olur belli değilken bu zamanda değişiklik yapmak gelecek bakana ya da iktidara da saygısızlıktır. MEB’in zamanlaması manidar bu düzenleme ile yazılı sınav geliyor imajı altında objektiflik mesajı vermeye çalışsa da bunun böyle olmadığını tüm eğitimciler biliyorlar.’’

Seçim sonrası korkusu

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada da, yapılan değişiklikle şu an yönetici olarak görev yapanları korumayı ve yeniden görevlendirmede ayrıcalıklı olmalarının hedeflendiği belirtildi. Sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na sorulan sorular şöyle:

-“Yalnızca 14 ay önce yönetici görevlendirmelerinde sözlü sınavı tek usul olarak düzenlemişken, seçime 2 gün kala bu yönetmeliğe yazılı sınavı eklemenizdeki amaç nedir?

-Eğitim emekçilerinin taleplerine, uyarılarına sırtınızı dönüp öğretmenlere performans değerlendirmesi dayatmasındaki ısrarınızı sürdürürken, liyakat ilkesini ayaklar altına alarak sözlü sınavla aldığınız yöneticilerinize neden sınav muafiyeti getirmektesiniz?

-Var olan yöneticileri yazılı ve sözlü sınavdan muaf tutmanız, ilk defa görevlendirmelerde ise yazılı, sözlü sınav uygulamasını uygulayacağınızı ifade etmeniz eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

-Geçici madde ile yaptığınız düzenleme ile neyi amaçlıyorsunuz?