MEB yerli IQ testi yaptı; 13 bin üstün zekâlı çocuk tespit etti

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Sak’ın 2 yıllık çalışma sonucu 20 kişilik akademisyen ekiple hazırladığı Türkiye’nin ilk milli zekâ testi olan Anadolu Sak Zekâ Ölçeği (ASIS), Türkiye’de ilk kez kullanıldı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre yerli test, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ( MEB), Türkiye’deki üstün zekâlı çocukları tespit etmek için yaptığı 3 aşamalı Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarında uygulandı. İlk aşamada; öğretmenler çocukları tespit edip MEB’e rapor sunuyor. Sınavın 2’nci aşamasında da öğrencilere toplu halde Ipad’lerle tarama testleri yapılıyor. Bu taramalarda müzik ve resimde yetenekli öğrenciler yetenek sınavlarına; diğer öğrenciler ise genel yetenek sınavlarına tabi tutuluyor. Son aşamaya kadar çıkan öğrencilere geçen yıla kadar uygulanan WISC-R gibi zekâ testi yapılıyordu. Ancak bu yıl; 1. ve 2. sınıf öğrencilerine son aşamada ilk defa yerli zekâ testi olan “ASIS” uygulandı. 25-45 dakika süren ASIS’a, 4-12 yaş aralığındaki çocuklar girdi.

8 binden 13 bine çıktı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için BİLSEM’e 398 bin 578 öğrenci aday gösterildi. 228 bin öğrenci 3 sınavdan oluşan seçmeye girmeye hak kazandı. İlk 2 aşamayı geçerek ASIS’ın uygulandığı 3’üncü aşamaya 30 bin öğrenci kaldı. Bu adaylardan 10 bin 793’ü genel zihinsel, bin 590’ı resim, bin 108’i de müzik yetenek alanında olmak üzere 13 bin 491 öğrenci BİLSEM’lere yerleşmeye hak kazandı. Eski zekâ testinin son olarak kullanıldığı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 167 bin 116 öğrenci aday gösterilmiş, 118 bin 609’u seçilme sürecine kalabilmişti. 3’üncü aşamadaki son testi ise genel zihinsel alanda 4 bin 351, görsel sanatlar alanında 2 bin 225, müzik alanında da bin 424 öğrenci olmak üzere 8 bin öğrenci geçerek BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmıştı.

Türkiye normlarını yansıtan bir test

Testi hazırlayan ekibin başında bulunan Prof. Dr. Uğur Sak, kendi adından hareketle Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin (Anadolu Sak Intelligence Scale) İngilizce kısaltması olan ASIS adı verilen testle ilgili HABERTÜRK’ün sorularını yanıtladı. Sak, “ASIS diğer zekâ testlerine göre daha güncel ve Türkiye normlarını tam olarak yansıtıyor. Ayrıca güncel zekâ kuramları temel alınıyor. Bu sayede ASIS’ın üstün yetenekli çocukları doğru tanılama kapasitesi daha yüksek” dedi. “ASIS, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Arapça’ya çevrilecek, ihraç edilecek” ifadesini kullanan Sak, testle ilgili şu bilgileri verdi:

“ASIS’ın uygulayıcılar tarafından kabulü çok yüksek. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda testin gerçekliği çok iyi çıktı. 30 binin üzerinde çocuğa uygulanan ASIS’ta sonuçlar mükemmel düzeyde. Diğer testlere göre daha pratik. ASIS; muhakeme, çalışan bellek, akıcı zekâ ve kristalize zekâ boyutlarını öne çıkarıyor. Zekâyı çok yönlü değerlendirdiği için çocukların zekâ profilleri hakkında çok daha kapsamlı bilgi verebiliyor.”