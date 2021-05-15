MEB verilerinden: 3 milyondan fazla öğrenci uzaktan eğitime katılamadı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 23 Mart 2020 - 7 Mayıs 2021 verilerine göre 18 milyonu aşkın öğrencinin yalnızca 14 milyon 82 bini uzaktan eğitime katıldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Uzaktan eğitime katılan öğrencilerin yüzde 60’ının dersleri yalnızca cep telefonundan izleyebilmesi ve öğrencilerin derslere katılım sürekliliğine ilişkin bilgi bulunmaması ise bu sayının daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Mart 2020’de, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler sonucu okullar, 16 Mart’ta tatil edilirken 24 Mart itibarıyla uzaktan eğitime geçildi. Vaka sayılarının yükselişe geçmesi ile birlikte 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi uzaktan tamamlandı. Bu süreçte EBA platformu ile birlikte üç eğitim kanalı faaliyete geçse de cihaz ya da internet eksikliği gibi nedenlerle bu dönemde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişemedi. MEB’in verilerine göre 23 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 18 milyonu aşkın öğrenciden yalnızca 7 milyon 383 bin 213’i EBA’yı kullanabildi.