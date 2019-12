MEB: Teröre karşı dimdik ayakta duracağız

T24 - Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Herkes şunu bilmelidir ki eğitim öğretimi aksatmayı amaçlayan her türlü karanlık emelin ve terör eylemlerinin karşısında öğretmenlerimiz başta olmak üzere hepimiz dimdik ayakta duracağız” ifadelerine yer verildi.



Bakanlık açıklamasında, terörün kaynağının, niteliğinin, hedefinin ve ideolojisinin ne olursa olsun büyük bir insanlık suçu olduğu ifade edildi.



“Bu sebeple ideolojilerini gerçekleştirmek için tehdit ve şiddet yolunu seçen bölücü terör örgütü faaliyetlerinin hiçbir şekilde haklı bir nedene sahip olmadığı açıktır” vurgusu yapılan açıklamada, Türkiye'nin de insanlık suçu olarak görülen terör eylemleri ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Herkes şunu bilmelidir ki eğitim öğretimi aksatmayı amaçlayan her türlü karanlık emelin ve terör eylemlerinin karşısında öğretmenlerimiz başta olmak üzere hepimiz dimdik ayakta duracağız.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitmekle görevli olan, şiddetin değil birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun oluşturduğu bir iklimde mutlu ve refah içinde yaşayan bireyler yetiştirme, bizlere güzel bir gelecek sunma gayesinden başka hiçbir çabası olmayan değerli öğretmenlerimize uzanan terör eylemlerini nefretle kınıyoruz.



Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza verdikleri eğitimle dil, din, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi, demokrasiyi içselleştirmeyi, ülkemizi ve yaşadığımız dünyayı sevmeyi ve korumayı öğretiyorlar. Terörün hedef aldığı bölgelerdeki çocuklarımızı ve ailelerini eğiterek, gelişimin önündeki en önemli engeli kaldırıyor, sağlıklı, moral ve motivasyonu yüksek, insan sevgisiyle yoğrulmuş bir gençlik yetiştiriyorlar. Bu kutsal görevi en zorlu şartlara rağmen sürdüren öğretmenlerimizin varlığından rahatsız olanlar, insanlık dışı amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır.



Ayrım gözetmeksizin bu ülkenin bütün güzel çocuklarına sevgisini, şefkatini, bilgi ve tecrübesini aktaran öğretmenlerimiz, koşullar ne kadar ağır olursa olsun öğrencilerinin yolunu aydınlatmaktan bir an bile geri durmayacak, bu uğurda gösterdikleri çabadan asla vazgeçmeyeceklerdir.



Halkımızın güvenliğinin ve vatanın bütünlüğünün korunması amacıyla her türlü terör faaliyetleriyle kararlılıkla mücadele eden güvenlik güçlerimize, bilgisiyle, kalemiyle, sevgisi ve şefkatiyle destek veren değerli öğretmenlerimize her zaman minnettarız.



Tarih masumlara kurşun sıkarak zafer kazanmaya çalışanların sonunun ne olduğunu gösteren ibret verici örneklerle doludur. Çocuklarımız da öğretmenlerimiz sayesinde bunları öğrenecek ve nesilden nesile aktaracaktır.”