MEB, TEOG sorularında hata tespit etmedi

TEOG'da hatalı olduğu iddia edilen iki soru hakkında yapılan incelemeler sonucu, bakanlık sorularda hata tespit edemedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavındaki 3 sorunun "yanlış olduğu" iddiasıyla açılan davalar üzerine harekete geçti. Bakanlık tarafından görevlendirilen soru hazırlama komisyonu, itiraz edilen soruları inceledi ve soruların hatalı olmadığını tespit etti.

Veliler, TEOG sınavlarının ardından Fen ve Teknoloji, Türkçe, İnkılap Tarihi bölümlerinden toplam 3 soruyu yargıya taşımıştı.

Türkçe testinden “Ömer dayı”, Fen ve Teknoloji dersinden ise “keçilere örümcek geni aktarılarak, keçi sütünden ipek elde edilmesi” sorularında iki doğru yanıtın bulunduğu iddia edilmişti. MEB, davalar üzerine soru hazırlama komisyonunu topladı. Komisyon, dava açılan soruları tekrar inceledi. Yapılan incelemede soruların doğru olduğu teyit edildi.

45 gün beklenecek

Geçen yıl TBMM’de, yargının sınavlarla ilgili itirazları 45 gün içinde karara bağlamasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Buna göre, 25-26 Kasım 2015’te gerçekleştirilen TEOG sınavlarındaki 3 soruya yapılan itirazla ilgili mahkeme kararının 45 günlük sürede açıklanması gerekiyor. 45 günlük süre ise 10 Ocak’ta doluyor. MEB, davalar 45 gün içerisinde sonuçlandırılmazsa, mahkeme kararını beklemeden TEOG sınav sonuçlarını açıklamayı planlıyor.