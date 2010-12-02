-MEB, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Aralık 2010 tarihinde yapacağı öğretmen atamalarında kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerin yerine yeniden sözleşmeli öğretmen görevlendirecek. Edinilen bilgiye göre, MEB, 6 Aralık Pazartesi günü bilgisayar kurasıyla 30 bin öğretmen atayacak. Bu atamalarda, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçen öğretmen sayısı kadar yeniden sözleşmeli öğretmen alınacak. Kaç sözleşmeli öğretmen alınacağı ve taban puanlar 6 Aralıkta yapılacak atamalardan sonra belirlenerek 20 Aralıkta duyuru yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru süresi 23-29 Aralık 2010 olarak belirlendi. Başvurular değerlendirildikten sonra görevlendirmeler 31 Aralıkta yapılacak. Sözleşmeli öğretmenler 31 Aralıkta görevlerine başlayacak. Bu arada, sözleşmeli öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme takvimi de hazırlandı. Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler için 10-17 Aralık 2010 tarihleri arasında başvuru yapılacak ve sonuçlar 17 Aralıkta duyurulacak. Yer değiştiren öğretmenler 28 Aralıkta görevlerine başlayacak. Öte yandan, 6 Aralıkta yapılacak 30 bin kadrolu öğretmen ataması için başvuru süresi yarın sona erecek.