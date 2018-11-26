MEB, sosyal medyadaki ders kitabı paylaşımlarını MİT'e bildirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan paylaşımları Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdi.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı (TTKB) Alpaslan Durmuş, paylaşımların dünyanın dört bir yanından 'FETÖ’cüler tarafından yönetilen sahte hesaplar aracılığıyla organize edildiğinin tespit ettiklerini söyledi.

Durmuş, “Söz konusu kitapla ilgili sosyal medyada hem solcuları hem sağcıları kışkırtacak kapsamlı bir kara propaganda başladı” dedi.

Saldırı başladı

Durmuş, “Saldırılarla ders kitaplarının yanı sıra hükümetin ve devletin öğrencilere dağıttığı ücretsiz ders kitapları da hedef alındı. Sahte hesapları ve halkı kışkırtan paylaşımlarını dosyalayarak MİT’e sunduk. Bunlar dünyanın dört bir yanından FETÖ’cü hesaplar. Ukrayna’dan, Almanya’dan, Avustralya’dan paylaşımlar. Bizim ders kitaplarımızda iddia edilen paylaşımların hiçbiri yok. Milletimiz rahat olsun” diye konuştu.