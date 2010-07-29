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Yaşam

MEB: SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞTIR ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2010 20:46

-MEB: SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞTIR ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) ''SBS'de en başarılı okullar sıralamasının hatalı olduğu iddiaları üzerine'' yapılan açıklamada, ''Eğitime katkısı olmayan ve haksız rekabete sebep olan bu tarz sıralama çalışmalarının yapılmadığı'' bildirildi.  MEB'den, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ''SBS'de ilk 50 okul sıralaması hatalı mı?'' ve ''SBS'de en başarılı okullar listesi gerilim yarattı'' haberleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bakanlığımız, haberdeki gibi eğitime katkısı olmayan ve haksız rekabete sebep olan bu tarz sıralama çalışmaları yapmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan sıralama Bakanlığımızın hazırladığı bir çalışma olmayıp, listedeki bilgilerin gerçekliği de tartışılacak türdendir.''

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