"MEB okullardaki ‘Evet’ propagandalarını görmüyor"

CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Dr. Sibel Özdemir, “Kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırıp tek adam rejimini yaratmak için 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi, ‘hayır’ kampanyasına yönelik engellemeler, tehditler ve saldırıların” devam ettiğini ileri sürerek, “‘evet’ propagandası devlet imkânları kullanılarak okullar dâhil her alana yayılmaya devam ediyor” dedi.

Okullarda propaganda yasak

Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 109 nolu Kararına göre, “Mabetlerde, okullarda, kışlada vb.” kapalı yerlerde toplantı ve propaganda yapılamayacağının (298/51-son)” açıkça ortaya konulduğunu ifade eden Milletvekili Özdemir’in yazılı basın açıklaması şöyle:

“YSK’nın bu Kararına göre, mabetlerde ve kışlada olduğu gibi okullarda da her türlü propaganda yasağı vardır. Ancak, İstanbul’da bazı okulların panolarında referandumda hangi yönde oy kullanılması gerektiğine yönelik açıkça ‘evet’ propagandası yapılmaktadır. Bu duruma göz yuman ve YSK’nın belirlediği yasaklara uymayan idareciler hakkında derhal işlem başlatılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında idarecilerin göz yumduğu, görmezden geldiği ve hatta desteklediği böylesi bir uygulamanın, okulların ve eğitimin alet edilmesinin bir an önce sonlandırılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum. Okulların siyasallaştırılması sadece eğitimin niteliğine değil aynı zamanda ülkedeki birlik ve bütünlüğe vurulacak en büyük darbedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili bir an önce harekete geçmelidir. Okullarda propaganda unsuru olan her türlü broşür ve yazılar derhal kaldırılmalıdır. Bir grubun diğer bir grup üzerinde baskı kurmasına asla izin verilmemeli ve buna göz yumulmamalıdır. Bakanlık, üç maymunu oynamamalıdır. Asli görevini yapmayan ve idareci oldukları ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında seçim propagandası yapılmasına göz yuman idarecilere Bakanlık kesinlikle göz yummamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bir an önce olaya müdahale etme ve gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz.”