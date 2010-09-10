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MEB: OKULLARDA OY KULLANILMASINA ENGEL OLUNAMAYACAK ANKARA (A.A)

10 Eylül 2010 18:42

-MEB: OKULLARDA OY KULLANILMASINA ENGEL OLUNAMAYACAK ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, ''Terör örgütünün hain planları ve saldırı girişimleri, okullarda referandumda oy kullanılmasına engel olamayacaktır'' denildi. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üç okula bombalı ve molotoflu saldırıda bulunulduğu, Moda Mahallesi'nde referandumda oy kullanılacak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun arkasında 7 kilo 300 gram patlayıcı bulunduğu, Özel Hatice Avcı Kolejinin bahçe duvarının dibinde dün akşam saatlerinde ses bombası patlatıldığı anımsatıldı. Van Valiliğinin Orhan Okay Lisesinin bahçesine kurduğu iftar çadırına ve okula molotofkokteyli atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Milli Eğitim Bakanlığı olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede olması gereken mübarek ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nda meydana gelen bu vahim olayları nefretle kınıyoruz. Bu olaylarla terör örgütü kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bilinmelidir ki terör örgütünün hain planları ve saldırı girişimleri, okullarımızda referandumda oy kullanılmasına engel olamayacaktır. Diğer taraftan, gereken tüm hazırlıkların yapıldığı Hakkari ve Van'da, tıpkı Türkiye'nin diğer 79 ilinde olduğu gibi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı zamanında ve sorunsuz başlayacaktır.''

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