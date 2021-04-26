MEB: Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs sonrasına ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma uygulanacağını duyurmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı, "3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir."

TIKLAYIN | Erdoğan açıkladı; tam kapanmaya geçiliyor, 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı başlıyor!