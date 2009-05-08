MEB öğretmenlere borçlanmış

Türk Eğitim-Sen, 81 il valiliğinden kaç öğretmene ne kadar tedavi yolluğunun ödenmediğine yönelik bilgi istedi. Valiliklerden gelen, yanıt ise eğitim çalışanlarını “dehşete” düşürdü. Sadece 46 ilden gelen yanıta göre 41 ilde tedavi yollukları ödenmezken 2008 ve 2009 yılında 41 ilde ödenmeyen tedavi yolluğu miktarı 3 milyon 669 bin 931 TL'yi buldu. Geri kalan 35 ilde ise tedavi yolluklarının durumu bilinmiyor.



Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada. Gelen şikâyetler üzerine tüm valiliklere başvurularak kaç kişiye, ne kadar tedavi yollukları ödenmediği soruldu. 81 ilden bilgi istenmesine karşın sadece 46 ilden yanıt geldiği belirtilen açıklamada, “Buna göre 46 ilden 41'inde tedavi yolluklarının ödenmediği tespit edilmiştir. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye genelinde 2008 ve 2009 yıllarında eğitim çalışanlarının toplam 3 milyon 669 bin 931 TL 96 kuruş tedavi yolluğu alacağı bulunmaktadır. Ayrıca bazı valilikler tedavi yolluğu konusunda rakam belirtmemiştir. Bu nedenle eğitim çalışanlarının tedavi yolluğu alacağı bu rakamdan çok daha fazladır” denildi.



Tedavi yolluğu alacağında

Adıyaman ilk sırada



Yapılan açıklamada, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un tedavi yolluklarının 17 aydır ödenmediğini söylemesi üzerine eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yollukların ödendiğini iddia ettiği anımsatıldı. Açıklamada, “Ancak ortaya çıkan tablo Bakan Çelik'in iddiasını çürütmüştür. Öyle ki tedavi yolluğu alacağında ilk sırada Adıyaman bulunmaktadır. Adıyaman'da eğitim çalışanlarının 2008 ve 2009 yıllarında toplam 550 bin 838 TL 67 kuruş yolluk alacağı vardır. Adıyaman'ı Konya takip etmektedir. Konya'daki yolluk alacağı 2008 yılında 373 bin 331 TL 19 kuruş, 2009 yılında 54 bin 50 TL 90 kuruştur” denildi. Yolluk alacağında üçüncü sırada Tokat olurken, Tokat'ta eğitim çalışanlarının 2008 yılı için 365 bin 851 TL 32 kuruş, 2009 yılı için ise 41 bin 641 TL 54 kuruş olmak üzere toplam 407 bin 492 TL 86 kuruş alacağının bulunduğu açıklandı. Açıklamaya göre, Kütahya'da eğitim çalışanlarının 2008 ve 2009 yılları için toplam alacağı 273 bin 231 TL 33 kuruş olurken, Artvin'de de eğitim çalışanlarının 266 bin 175 TL 20 kuruş, Kırıkkale'de 221 bin 360 TL 59 kuruş alacağı bulunuyor.



MEB VE Maliye Bakanlığı’na başvuruldu



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen olarak tedavi yolluklarının ödenmediğini belgeleyen Valiliklerden gelen listeleri; Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına 24 Nisan'da ileterek, ödemelerin tamamlanmasını istediklerini açıkladı.



Koncuk, “Bu araştırma eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in tedavi yolluklarının ödendiği yönündeki iddiasını da çürütmüştür. Tedavi yolluklarının ödenmemesi eğitim çalışanları arasında büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Zira eğitim çalışanları konaklama ve yol masrafını cebinden karşılamaktadır. Ekonomik krizin de etkileri göz önünde bulundurulduğunda eğitim çalışanlarının yaptığı bu masraf, ciddi bir yüktür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu bu konuda gerekli hassasiyeti en kısa sürede göstermelidir” dedi.

