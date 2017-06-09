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"MEB, öğretmen şiddetini 'disiplini koruma' saydı" iddiası!

Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere dayak iddiası ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor

09 Haziran 2017 15:33

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Kuran dersi öğretmeni Halil Ç.’nin 11 öğrenciye üç yıldır fiziksel şiddet uyguladığı şikayetlerini değerlendiren Milli Eğitim raporunda "Disiplini koruma amacıyla" yapıldığı belirtilerek soruşturma izni verilmediği iddia edildi.

İddia edilen belgede öğrencilere uygulanan şiddet için "Disiplini korumak ve öğrenci başarısını artırmak amacıyla ve ikaz amaçlı, aşırıya kaçmadan yapıldı" deniyor.

 

Savcılık ihbar kabul etti

Söz konusu Milli Eğitim raporu, Bayramiç Kaymakamlığına gönderildi. Kararın bir örneği Kaymakamlık tarafından Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına gönderildi ve savcılık bunu ihbar kabul ederek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından şiddet gören 11 öğrenci ile okuldaki toplam 21 öğrencinin ifadesine başvuruldu.

Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere dayak iddiası ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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