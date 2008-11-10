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Yaşam

MEB 'namus baskını' iddiasını yalanladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş'ta bir kız öğrenci yurduna 'namus baskını' yapıldığı iddiasını yalanladı.

10 Kasım 2008 02:00

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, "Beşiktaş'ta bir kız öğrenci yurduna gece yarısı teftiş amacıyla baskın yapıldığı" haberiyle ilgili yapılan açıklamada, "Konu edilen iddiaların doğru
olmadığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ilçemizde bulunan özel yüksek öğretim kız öğrenci yurdu hakkında 9 Kasım 2008 tarihinde basında yer alan iddiaların Beşiktaş Kaymakamlığı muhakkikleri tarafından incelemeleri yaptırılmış olup, saat 17.00'den sonra öğrencilerin yurda gelişlerinde iddialarla ilgili ifadelerine başvurulmuş, konu edilen iddiaların doğru olmadığı ve iddialar dışında hiçbir sorunun sorulmadığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır." 
 
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