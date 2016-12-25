MEB Müsteşar Yardımcısı, gazeteci Ceyda Karan'dan özür diledi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan'a Twitter'da edilen hakareti beğenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci özür diledi.

Karan sosyal medya hesabında “Zavallı kız gece yarısı kendisine Batı'ya müdahale çağrısı yaptırtan cihatçıların savaş propagandası malzemesi olmaktan kurtulmuş. E ne güzel” demiş, Karan’ın bu paylaşımına Mehmet Emin kullanıcı adlı bir kişi, “K*vaşe” hakaretini içeren bir yorum yapmıştı. MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ise bu yorumu beğenenler arasında yer almıştı.

Söz konusu olayla ilgili olarak Demirci'nin kendisini aradığını aktaran Karan şunları söyledi:

"Bana yapılan hakareti 'like eden' ve @odatv 'de haber olan Milli Eğitim Bak Müs.Yard. Ercan Demirci arayıp yanlışlık için özür diledi. Demirci, hakaretleri okurken düzeysizliğe şaşırdığını belirtip 'like' olayının yanlışlıkla olduğunu aktardı. Duyarlılığı için teşekkürler."