MEB 'köstebeği' serbest

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 625 bin öğretmenin kimlik bilgilerini, sicil numaralarını ve çalıştıkları okulları internete sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Hamdi B. serbest bırakıldı.



‘Maalesef Köstebek içimizden biri demişti…’



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğretmenlerin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bir öğretmenin gözaltına alındığını belirterek, 'Maalesef köstebek kendi içimizden bir görevli' açıklaması yaptı.



Suçlamayı reddetti!



Çelik, 'Bakanlığımız emniyetle çalıştı. İlgili kişi çok kısa sürede yakalandı. Bu kişinin yakalanması, sistemimizin hacklenmemiş olması, bizi sevindirdi. Bunu hangi amaçla, tek başına mı birileriyle mi yapmış, aldığı bilgileri ne yapacaktı bunlar sorguda ortaya çıkacak' dedi. Çelik'in açıklamayı yaparken Hamdi B.'nin serbest bırakıldı. Elazığ'dan MEB'e görevlendirmeyle gelerek, Eğitim Tekonolojileri Genel Müdürlüğü'nde öğretmen olarak çalışan Hamdi B.'nin sorgusunda suçlamayı reddettiği öğrenildi.



