'MEB kitaplarının, Talim Terbiye Kurulu Başkanı'nın hissedarı olduğu merkez tarafından basıldığı' iddiası TBMM gündeminde

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş tarafından kurulan ve Durmuş'un hissedarı olduğu Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi (EDAM) tarafından basıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

“Alpaslan Durmuş, EDAM ile ilişkisinin olmadığını iddia etse de, EDAM’ın hissedarı olduğunun, vergi kayıtlarından da tespit edildiği iddiaları mevcuttur” diyen Yıldırım’ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği sorular şöyle:

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, EDAM’ın kurucusu ve hissedarı mıdır?

- Alpaslan Durmuş EDAM’ın kurucusu ve hissedarı ise; EDAM’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitaplarını bastırdığı iddiaları doğru mudur?

- EDAM, bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına kaç kitap bastırmıştır?

- Milli Eğitim Bakanlığı EDAM’a kaç Türk Lirası ödeme yapmıştır?

- EDAM’ın, Milli Eğitim Bakanlığı yayını olarak bastırdığı, kaç ders kitabının okullara dağıtımı yapılmıştır?

- EDAM yayını olan ders kitaplarından kaç tanesinin dağıtımdan kaldırılması talebiyle dava açılmıştır?

- EDAM yayını kitaplardan kaç tanesine, Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu