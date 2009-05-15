MEB kartvizitlerinde 'braille alfabesi'

Engellileri unutmayan Çubukçu, MEB'deki kartvizitlerinde de "brail alfabesi"ni kullandı.



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde engellilerle ilgili birçok projeye öncülük eden Nimet Çubukçu, bu açılımlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na da taşıdı.



Devlet Bakanlığı döneminde Türkiye'de bir ilke imza atarak, kartvizitlerini görme engelliler için özel olarak "brail alfabesi" ile bastıran Çubukçu, bu geleneğini yeni görevinde de bozmadı. Engellileri unutmayan Çubukçu, MEB'deki kartvizitlerinde de "brail alfabesi"ni kullandı.



Diğer kartlardan farkı yok



Çubukçu'nun özel olarak bastırdığı bu kartvizitlerinin, Latin alfabesiyle basılan kartlardan içerik olarak hiçbir farkı bulunmuyor. Brail alfabeli kartvizitlerde de Çubukçu'nun, adı, soyadı, Milli Eğitim Bakanı olduğu, telefon ve faks numaraları, mail adresi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın adresi bulunuyor.

