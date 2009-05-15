T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MEB kartvizitlerinde 'braille alfabesi'

Engellileri unutmayan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, MEB'deki kartvizitlerinde de "brail alfabesi"ni kullandı.

15 Mayıs 2009 03:00

Engellileri unutmayan Çubukçu, MEB'deki kartvizitlerinde de "brail alfabesi"ni kullandı.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde engellilerle ilgili birçok projeye öncülük eden Nimet Çubukçu, bu açılımlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na da taşıdı.

Devlet Bakanlığı döneminde Türkiye'de bir ilke imza atarak, kartvizitlerini görme engelliler için özel olarak "brail alfabesi" ile bastıran Çubukçu, bu geleneğini yeni görevinde de bozmadı. Engellileri unutmayan Çubukçu, MEB'deki kartvizitlerinde de "brail alfabesi"ni kullandı.

Diğer kartlardan farkı yok

Çubukçu'nun özel olarak bastırdığı bu kartvizitlerinin, Latin alfabesiyle basılan kartlardan içerik olarak hiçbir farkı bulunmuyor. Brail alfabeli kartvizitlerde de Çubukçu'nun, adı, soyadı, Milli Eğitim Bakanı olduğu, telefon ve faks numaraları, mail adresi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın adresi bulunuyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24