'MEB, İlim Yayma Cemiyeti'nde toplanıyor' iddiası

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi toplantılarını İlim Yayma Cemiyeti’nde yapmaya başladığı iddia edildi.

Taraf'tan Sümeyra Tansel'in haberine göre, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldiği öne sürülen talimatla, ildeki Din Kültürü Öğretmenlerinin resmi seminer toplantısının İlim Yayma Cemiyeti Vakfı’nda yapılacağı duyuruldu.

İddiaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi toplantının dini bir bir derneğin şubesinde yapılmasına gerekçe olarak vakfın binasının uygunluğunu gösterdi.

Çanakkale İl Milli Eğitim şube müdürü İbrahim Fırat imzalı olduğu öne sürülen yazıda Din öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ‘Mesleki çalışmalar Haziran 2015’ konulu seminer toplantısı gerçekleştireceği belirtilerek “Mesleki çalışmalar toplantı salonlarının uygun olması ve gerekli materyaller bulunması nedeniyle ‘Çanakkale İlim Yayma Kültür Evi’nde yapılacak” denildi.

Devletin resmi toplantısının bir derneğin şubesinde yapılmasını akılların almayacağını söyleyen Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail Koncuk “Böyle saçmalık olur mu? İlim Yayma Cemiyeti’nin uygun salonu var bahanesiyle semineri orada yapıyorlar. Çanakkale’de bu toplantı için uygun salonu olan onlarca okul var. Bu kabul edilemez. Ne yapmaya çalışıyorlar” dedi.