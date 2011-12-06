-MEB ile YÖK eğitim politikalarını tartışacak ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, Türkiye'deki eğitim politikalarını ele almak için düzenlenecek sempozyumda biraraya gelecek. Eğitim-Bir-Sen tarafından 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi'nde ''21. Yüzyılda Türkiye'nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu'' düzenlenecek. Sempozyuma, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın yanı sıra diğer YÖK üyeleri, MEB bürokratları ile TÜBİTAK'tan bazı yetkililer ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden öğretim üyeleri katılacak. Dünyada uygulanan bilim politikaları ile Türkiye'nin sosyal ve fen bilimleri politikasının ela alınacağı sempozyumda, ''Ortaöğretime Geçiş Sınav Sistemi Politikaları'', ''Yükseköğretime Geçiş Sınav Sistemi ve Politikaları'', ''Eğitim, Sınavlar ve İstihdam'', ''Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Politikaları'', ''Yükseköğretimin Bilim Politikası'', ''TÜBİTAK'ın bilim politikası'' başlıkları da masaya yatırılacak. Sempozyumda ayrıca öğretmen yetiştirme ve atama politikaları da tartışılacak.