MEB Faaliyet Raporu: 67 bin okulun sadece 639'u denetlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen günlerde 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre 2021 yılında 67 bin okulun sadece 639’unda denetim yapıldı. Son 4 yılın en düşük denetimi olan verilere göre anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademesinde hiçbir özel okul denetlenmedi.

MEB’in faaliyet raporuna göre 2021’de toplam 1978 denetim yapıldı. 1978 denetimin büyük çoğunluğu ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirildi. 1339 denetim özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilirken 99 denetim de öğretmen evi ve akşam sanat okulunda yapıldı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda hiçbir özel okul denetlenmedi. Denetlenen okul sayısı ise sadece 639 oldu. Öte yandan ülkede toplam 67 bin 125 okul bulunuyor. Diğer bir deyişle okulların binde biri bile denetlenmedi. Bu son yıllardaki en düşük sayı oldu. Denetlenen okulların sayıları ise şöyle: Anaokulu (Resmî) 24, ilkokul (Resmî) 80, ortaokul (Resmi) 52, Ortaöğretim Kurumları (Resmî/Özel) 384.

"Müfettiş sayısı az"

Birgün'den Mustaf Kömüş'ün haberine göre, kendisi de Eğitim Müfettişi olan Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Şeref Bayar konuya ilişkin şunları söyledi:

"2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Denetcisi ve İl Eğitim Denetmeni “Maarif Müfettişi” adıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde birleştirildi. İllerde aynı işi yapan görev alanları, yetkileri aynı olan müfettişler arasında mali ve özlük haklar ise eşitlenmedi.

Müfettişlerin 2014 yılında yapılan tek yapı altında birleştirilmesinden iki yıl sonra 2016 yılında 6764 sayılı kanun hükmünde kararname ile ‘verilen görevlerin tek elden yürütülmesi, eğitim-öğretim-deneti- yönetim hizmetlerinin standartlarının oluşturulması, bu hizmetlerin hukuka uygun, tarafsız ve zamanında yapılması’ amacıyla 500 Bakanlık Maarif Müfettişi kadrosu oluşturuldu. Yaklaşık 2 bin maarif müfettişinden 500 kadronun içine seçilmeyecek olan 1500 maarif müfettişi denetim-soruşturma-inceleme yetkileri alınarak şahsa bağlı kadroya atamaları yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 67 bin 125 resmi ve özel örgün eğitim kurumunu, 1 milyon 112 bin 305 eğitimciyi seçtiği 500 müfettiş ile denetleyebileceğini öngörmüştür. Bu sayılara bir de özel kurslar ile yaygın eğitim kurumlarını eklediğimizde denetlenecek kurum ve personel sayısının en az iki katına çıkacağını görürüz. Kurum ve personel sayıları Milli Eğitim Bakanlığı’nda bulunmasına rağmen, 500 seçilmiş müfettiş ile zamanında tarafsız hukuka uygun kamu yararı gözetilerek tek elden denetim yapmanın imkansızlığı açıktır.

"Ödenen ücretler kontrol ediliyor"

Milli Eğitim Bakanlığı seçtiği 500 müfettiş ile ancak bin 978 kurum denetleyebilmiştir. Hiçbir özel okulun denetimi yapılmamıştır. Denetimi yapılan bu kurumların bin 339 tanesinin Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olmasının sebebi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kurumlara öğrenci başına ücret ödendiğindendir. Yani yapılan denetimin amacı özel özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin verimliliğinin denetimi değil ödenen ücretlerin kontrol edilmesine yöneliktir. Etkili ve verimli bir denetim sistemi oluşturulması için; kamusal eğitimin güçlendirildiği, sorunların birlikte tespit edilerek, çözüm yollarının birlikte bulunduğu ve bu çözümlere ilişkin alınan kararların birlikte uygulandığı çağdaş demokratik denetim sisteminin oluşturulması özelde denetim sisteminin genelde eğitim sisteminin sorunların çözümünde bir hareket noktası oluşturacaktır.”