MEB: Engelli öğrencilere verilen yemeğin parasını hayırseverlerden toplayın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim hizmeti veren kurumlara bir yazı gönderdi. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör imzasıyla gönderilen yazıda, özel eğitim gören engelli öğrencilerin öğle yemeği ücretinin genel bütçeden karşılanmasının maliyetli olduğunu, yemekler için 'hayırseverlerden' bağış ve hibe toplanması istendi.

Birgün'den Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 5 milyon TL’lik, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’e 1 milyon TL’lik lüks makam aracı alarak kamuda yüksek maliyetli harcamalarla tepki çeken AKP, tasarrufu özel eğitim gören engelli öğrencilerin yemek parasında buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim hizmeti veren kurumlara skandal bir yazı gönderdi.

MEB yazıda, özel eğitim gören engelli öğrencilerin öğle yemeği ücretinin genel bütçeden karşılanmasının maliyetli olduğunu, yemekler için bağış ve hibe toplanmasını istedi.

‘Maliyet hayırseverler tarafından karşılasın’

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör imzasıyla Genel Müdürlüğe bağlı zihinsel, otistik, ortopedik, görme, işitme, davranış bozukluğu, hiperaktivite gibi engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumlara yollanan yazıda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 91’inci maddesine göre genel bütçeden karşılanan öğle yemeği ücretinin maliyetli olduğu savunuldu. Okullara maliyeti indirme talimatı veren MEB, belediye, aşevi, vakıf, dernek gibi kuruluşlar ve “hayırseverlerden” alınan bağış ve hibelerle yemek hizmetinin karşılanması talimatı verdi.

‘İhaleye açın’ talimatı

“Hayırseverler” ve kuruluşlar tarafından yemek hizmetinin karşılanmaması halinde ise yemek maliyetlerinin azaltılması için ikinci yol olarak, “Taşımalı Eğitime Erişim Projesi” kapsamında il ve ilçe eğitim müdürlükleri ile birlikte yemek ihalesine girilmesi istenen yazıda, özel yemek şirketlerine ihale verecek olanağı bulunmayan okul ve kurumların ise, il ve ilçede bulunan pansiyonlu okul ve öğretmen evleri ile görüşerek yardım alması istendi.

‘Kişi başı 5 buçuk TL’yi geçmesin’

Yazıda yemek ihalelerinin ise iki dönemi kapsayacak şekilde yapılmasını isteyen MEB, verdiği yemek ücret fiyatıyla da yemek kalitesinin düşeceğinin sinyalini verdi. Yazıda, “2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı sonuna kadar sözleşmelerde yemek ödeneği için kişi başı birim fiyatının KDV dahil 5 buçuk TL’yi geçmemesi” talimatını veren MEB, ayrıca okullara yemek hizmeti alındıktan sonra faturaların ayın sonunda kesilerek aylık ödenek takip modülüne girilmesi ve mükerrer fatura talebinde bulunulmamasını da istedi.

Gerekçe: Kaynak israfını önlemek

MEB kurumlara yolladığı yazısında engelli öğrenciler için özel eğitim veren okul ve kurumların öğle yemeği için bağış ve hibe toplanması kararını “Kaynak israfını önlemek” gerekçesiyle savundu. Kaynak israfının yanı sıra “Bürokrasinin azaltılması” ve “Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması” gibi gerekçeleri de ileri süren MEB, önümüzdeki yıl kurumlara yemek hizmeti ile ilgili belirten hususların dikkate alınmasını bildirdi.