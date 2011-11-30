-MEB, depremin ardından ek tedbirleri açıkladı ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Van'dan diğer illere yerleştirilen öğrencilerin, gittikleri illerde ÖZ-DE-BİR, TÖDER ve GÜVENDER üyesi dershanelerden ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Ekim 2011'de Van ve çevresinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin önemli kayıp ve sıkıntılara yol açtığı, 9 Kasım 2011'de yaşanan yeni depremle bölge halkı ve eğitim öğretimin olumsuz etkilendiği anımsatıldı. Depremden hemen sonra alınan tedbirlere ilave olarak, deprem bölgesindeki sınavlara hazırlanan ilköğretim 8. ve ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinden korunmaya muhtaç duruma düşmüş öğrencilerle kullanılamayacak derecede hasar gören pansiyonlardaki yatılı öğrencilerin diğer illerdeki pansiyonlu okullara yerleştirilmeleri için gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi. Öğrencilerden öğrenim gördükleri okul türü, alan dalı dikkate alınarak üç il tercih etmelerinin istendiği ve tercihlerine göre yerleştirme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Van'dan diğer illere yerleştirilen öğrencilerin gittikleri illerde özel dershanelerde ücretsiz olarak sınavlara hazırlanabilmeleri için başta ÖZ-DE-BİR, TÖDER ve GÜVENDER yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu, bu birliklere üye dershanelerden depremzede öğrencilerin ücretsiz yararlanmalarının sağlandığı kaydedildi. Deprem sonrası Van'daki okullardan hangilerinde eğitim öğretim yapılabileceği konusunda referans depremleri esas alınarak aletsel bir inceleme yapılması için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanlarının çalışmalarına başladığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Van'da meydana gelen artçı depremlerin devamı ile ilgili temasların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Van'daki depremde başta yaralanan öğretmenler olmak üzere, eşini veya çocuğunu depremde kaybetmiş öğretmenlerin talepleri doğrultusunda istedikleri illere atamalarının gerçekleştirildiği belirtildi.