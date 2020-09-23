MEB'den EBA açıklaması: Erişim sorunu siber saldırı kaynaklıydı

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) dün yaşanan kesintilerin siber saldırıdan kaynaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan MEB, dün 8.30-12.00 saatleri arasında eş zamanlı kullanıcı yoğunluğundan kaynaklanan erişim sıkıntılarını yaşandığını belirtti.

Sistemin küresel ölçekte DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırısına maruz kaldığını söyleyen bakanlık, "Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir" dedi.