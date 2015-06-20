MEB çalışanı Ayşe Atasayar'ın rezidansta sır ölümü

MEB çalışanı Ayşe Atasayar, Ankara’da bir rezidansta ölü bulundu. Olayla ilgili, ‘FATİH’ projesi yolsuzluğu iddialarında adı geçen, evin sahibi ve Atasayar’ın sevgilisi Murat Akar, ‘cinayet’ şüphesiyle tutuklandı.

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Ayşe Atasayar (35), Çankaya’da bir rezidansta 14 Haziran’da cansız halde bulundu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, soruşturma sonucu, 2 ay önce boşanan genç kadının, MEB FATİH Projesi’ndeki yolsuzluk iddialarında adı geçen danışman Murat Akar (47) ile ilişkisi olduğu belirlendi. Atasayar’ın cesedinin bulunduğu rezidansın da Akar’a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis cinayet şüphesiyle çalışma başlattı.

Akar tutuklandı

Ön otopside Atasayar’ın kafası ve vücudunda darp izine rastlandı. Bunun üzerine Akar, gözaltına alındı.

Atasayar ile evliliğe hazırlandıklarını kaydeden Akar, “Ölümüyle ilgim yok. Alkol ile ilaç almış, zehirlenmeye bağlı ölüm olabilir. Onu çok seviyordum, öldürmemi gerektirecek bir durum yok” dedi. Ancak Akar, Atasayar’ın şüpheli ölümü üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eğlence üstüne kavga

Polis, Atasayar ile Akar’ın 11 Haziran’da bir mekânda eğlendiklerini, ilerleyen saatlerde ise tartıştıklarını belirledi. Atasayar’ın eğlence mekânından yalnız ayrıldığı, Akar’ın ise arkadaşlarıyla eğlenmeye devam ettiği öğrenildi. Atasayar’ın öldüğü gece, alkol ile hap içtiği de ortaya çıktı. Atasayar’ın alkolün etkisiyle gittiği Akar’a ait rezidansta kustuğu ve başını da lavaboya çarptığı belirlendi.

Soru önergesi verilmişti

Murat Akar’ın adı MEB’in FATİH Projesi’ndeki yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmişti. Eski İstanbul Milletvekili Nur Serter, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevaplaması istemiyle TBMM’ye şubatta verdiği önergede özetle, “Murat Akar’ın yeni aldığı villanın FATİH Projesi kapsamında ihaleleri alan firmalarca verildiği bilgisi doğru mu?” diye sormuştu.